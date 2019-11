Cultura e spettacolo



Ultimi giorni per potersi iscrivere al concorso canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini"

lunedì, 25 novembre 2019, 11:14

L'organizzazione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", comunica che giovedì 28 terminano le iscrizioni per poter accedere alla VII Edizione del Concorso che si terra a Lucca sabato 30 novembre presso il Circolo "Asd Il Bilardo", situato in Via Viaccia, n254 - S. Anna Lucca.

Concorso nato sette anni fa in ricordo di Elvi Bartolini, docente lucchese di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi , nonché docente di artisti che oggi si esibiscono in tutto il mondo, prevede quattro categorie: Junior, Senior , Over , e Performer/ cantanti di Musical

I cantanti saranno selezioni da una giuria composta da composta da produttori, compositori, musicisti e giornalisti

Nel pomeriggio del 30 novembre si terranno le Selezioni alle quali farà seguito alle ore 21,30 la Finale che decreterà i Vincitori.

Info ed Iscrizioni al 334 3308960 – Mail: elvibartolini19@gmail.com

Pagina facebook: Premio Città di Lucca Elvi Bartolini