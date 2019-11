Cultura e spettacolo



Un omaggio al grande baritono Malfatti a 100 anni dalla nascita

venerdì, 22 novembre 2019, 20:44

Un concerto lirico ad ingresso libero per ricordare il baritono lunatese Guido Malfatti a 100 anni dalla nascita. Questo importante omaggio ad un artista che si è esibito con successo sui più prestigiosi palcoscenici teatrali italiani e mondiali è in programma venerdì 29 novembre a partire dalle ore 21.15 nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

Saranno eseguite musiche di De Curtis, Donizetti, Gastaldon, Lehar, Puccini e Verdi. La direzione artistica del concerto è affidata al maestro Graziano Polidori, mentre presenterà la serata Sara Vannelli.

Questi gli artisti che si esibiranno, accompagnati dal maestro Stefano Galli, in una serata all'insegna della grande musica lirica: il basso Graziano Polidori, il tenore Claudio Sassetti, la mezzosoprano Laura Masini e la soprano Rossella Bevacqua.



Alcune notizie su Guido Malfatti

Nacque cento anni fa, il 21 ottobre 1919, nel centro storico di Lucca Guido Malfatti, protagonista indiscusso della scena lirica nazionale ed internazionale, scomparso appena quattro anni fa, il 4 luglio 2015.

Il padre Enrico, melomane, gli diede il nome di un personaggio de "I Vespri Siciliani" di Verdi, Guido di Monforte, tra l'altro proprio un baritono.

Malfatti, si formò in un contesto sociale e storico a dir poco complesso. Il 21 ottobre 1919 era passato appena un anno dall'armistizio che pose fine alla grande guerra: un conflitto che fece sprofondare l'Italia in una disastrosa condizione economica, politica e sociale, spazzando via le speranze e la fiducia della belle époque ed instaurando quel clima di profonda crisi che portò a maturazione gli ideali fascisti.

Quando nel 1939 la Germania nazista invase la Polonia, avviando una guerra che mise nuovamente l'Italia ed il mondo in ginocchio, Guido, neanche ventenne, fu arruolato e trasferito al reparto di sanità a Napoli, dove rimase fino al '45 divenendo il pupillo del cappellano militare Padre Boccasecca che lo voleva a tutti i costi ogni mattina a cantare la messa. Fu così che l' "Ave Maria" di Schubert e la sua voce lo salvarono, casualmente, dalla campagna di Russia. In questo contesto nacque la figlia Laura.

Due importanti lutti ne segnarono profondamente l'infanzia e l'adolescenza: quello della madre e del padre, che lo lasciarono appena quattordicenne nelle mani premurose, ma comprensibilmente inesperte delle sorelle maggiori.

Partecipando al coro lirico amatoriale della sua città insieme al caro amico Antonio Berti, ottima voce di basso, Guido iniziò ad avvicinarsi alla lirica, incoraggiato e sostenuto dal cognato ed amico Mario Romano, grande appassionato e studioso di musica lirica (in particolare di Puccini), il quale ebbe a dirgli al debutto nelle vesti di Scarpia: "bravo Guido, questo ruolo ti porterà fortuna perché ti sta cucito addosso"...

Fu proprio in quel periodo che da Lucca si trasferì a Lunata, nel comune di Capannori, dove visse felicemente e con il rispetto di tutti, tanto che non volle più spostarsi e lo fece diventare il suo paese d'adozione. Qui cantava nel coro della pieve e qui gli nacque il figlio Fabrizio. Purtroppo la palazzina dove abitava non esiste più perché era situata nel terreno dove oggi c'è una cartiera (ex Nottoli) accanto alla villa del Cav. Lazzareschi, zio dell'attrice Elena Zareschi.

Nel 1954, vincendo come primo baritono il concorso "Puccini" di Lucca, gli si aprirono le porte di un successo lungo oltre quarant'anni, nei quali rivestì i panni di molti personaggi (113 ruoli in 68 opere il suo repertorio) nati dal talento dei maggiori compositori lirici di tutti i tempi.

Dopo l'esordio al teatro del Giglio nelle vesti di Lord Enrico Ashton, nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, seguirono l'interpretazione di Giorgio Germont nella Traviata di Verdi e quelle del Console nella Madama Butterfly e del Barone Scarpia nella Tosca: sarà quest'ultima la figura più amata da Guido, nonché suo autentico cavallo di battaglia negli anni d'oro della sua carriera. Si contano infatti con tre cifre le volte in cui ricoprì il ruolo del Barone Scarpia, il capo della polizia sulle tracce del fuggitivo Cesare Angelotti evaso da Castel Sant'Angelo con l'aiuto della sorella.

Da ricordare sono ovviamente anche le importanti interpretazioni di Escamillo nella Carmen di Bizet e di Amonasro nell'Aida di Verdi, nella storica edizione del settembre 1956 presentata a Villa Bottini.

Fino all'età di 63 anni Guido Malfatti ha calcato costantemente i palcoscenici italiani, contribuendo al più grande periodo di fioritura della lirica internazionale al fianco di artisti che ne hanno segnato la storia, fra cui Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Renata Tebaldi, Magda Olivero, Tito Gobbi, Franco Corelli, Gianni Raimondi, Renata Scotto, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Piero Cappuccilli, Leo Nucci e Antonietta Stella.

Ha inoltre collaborato con direttori d'orchestra come Peter Maag, Oliviero de Fabritiis, Antonino Votto, Fernando Previtali, Thomas Schippers, Gianandrea Gavazzeni, George Pretre, Nino Rota e con registi come Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Federico Fellini e Aldo Mirabella Vassallo (solo per citarne alcuni).

Ha cantato soprattutto in tre dei teatri italiani più importanti: il teatro Massimo di Palermo, il San Carlo di Napoli e l'Eliseo di Roma, dove nel 1958 partecipò all'importante manifestazione "Cento giorni di lirica", un ciclo di incontri interamente dedicati alle opere pucciniane, ognuna delle quali anticipata da un apposito approfondimento teorico.

A Roma brillò anche per l'interpretazione di un ispirato Alfio nella Cavalleria Rusticana di Mascagni e venne ancora apprezzato da critica e pubblico nel ruolo di Giorgio Germont nella Traviata insieme al famoso tenore Fernando Bandera, ottimo Alfredo.

Parallelamente alle iniziative sul nostro territorio, innumerevoli sono state le collaborazioni con produzioni straniere, di cui ricordiamo in particolare quelle in Inghilterra, Galles, Scozia, Norvegia, Danimarca, Brasile, Germania, Bulgaria, Francia, Spagna: una carriera complessa e ramificata, che ha proiettato l'artista lucchese verso celebri contesti lirici italiani e mondiali, coronata il 27 dicembre 1975 con l'assegnazione delle onorificenze, per meriti artistici, prima di Cavaliere e successivamente, il 27 dicembre 1983, di Commendatore della Repubblica Italiana conferitagli dal Presidente Sandro Pertini.

Non solo eccellente baritono ma anche insegnante di canto ai conservatori Pierluigi da Palestrina di Cagliari e Luigi Canepa di Sassari, nel periodo della sua maturità artistica Guido Malfatti, dato l'intensificarsi della sua attività al teatro Massimo, si trasferì con la famiglia a Palermo, una città ricca di storia e cultura dove fu molto apprezzato e coltivò sempre profondi rapporti umani.

Qui morì il 4 luglio del 2015, lasciando un'immensa eredità artistica ed umana agli amanti della lirica e più in generale, a tutti gli appassionati dell'arte musicale.

"Vorrei ascoltare la Tosca, Fabrizio...mi disse con un fil di voce prima di morire...Cercai con le lacrime agli occhi su youtube il finale del primo atto "tre sbirri, una carrozza..." che tante volte aveva cantato...il viso stanco e sofferente si rasserenò...poi si assopì..." ricorda, commosso, il figlio Fabrizio.

Guido Malfatti nutriva, ci tiene a sottolinearlo la figlia Laura, "un amore sviscerato per la sua città natale: amava Lucca e la portava ovunque con sé". Proprio in questo centro toscano il baritono ha trovato il terreno fertile per coltivare il suo talento: basta infatti ricordare il nome di Puccini per comprendere il ruolo di eccellenza che Lucca ha avuto e tuttora ricopre nel teatro lirico, come in altri settori artistici.

Come già detto fu anche insegnante di canto in importanti conservatori. Lui stesso studente al conservatorio della sua città, Luigi Boccherini, continuò gli studi con il maestro Contini, che gli permise di dotarsi di una solida base tecnica.

Iniziò a dedicarsi agli alunni dei conservatori Pierluigi da Palestrina di Cagliari e Luigi Canepa di Sassari nell'ultima fase della sua carriera, "svolgendo questa attività con passione e dedizione non minore di quella riservata al teatro", dice la figlia Laura.

"Mi raccontò quanto amasse insegnare – aggiunge Graziano Polidori, cantante lirico di fama mondiale – perché gli offriva la possibilità di mettere a disposizione dei giovani non solo la sua conoscenza, ma anche l'immensa esperienza accumulata nel tempo. Poteva offrire preziosissimi consigli di Arte Scenica: sul palcoscenico lui si muoveva con grande espressività". Lo sottolinea con fermezza anche la figlia Laura: "Mio padre non era solo un baritono dalla voce nobile ma anche un grande attore, come si poteva osservare in particolar modo nelle sue interpretazioni di Scarpia".

Perché amava particolarmente interpretare il ruolo di Scarpia?

"Mio padre era un uomo di teatro - prosegue Laura - talmente innamorato della sua professione che se la portava anche a casa, dimenticandosi a volte di esser sceso dal palcoscenico: il confine fra l'artista e l'uomo era pressoché inesistente nel suo modo di essere. Adorava Scarpia perché, credo, Scarpia era Scarpia: un uomo che dominava, che faceva tutto quel che voleva e otteneva tutto ciò che desiderava, oltre che una figura di alto livello, un Barone. Gli sarebbe piaciuto essere quest'uomo anche nella vita, e forse un po' lo era. Ne possedeva senz'altro qualche tratto della personalità, ammirandolo a tal punto da confessarmi di voler essere salutato per l'ultima volta con addosso il suo costume di scena, tanto lo amava. Ne amava e ne invidiava il modo di agire, la furbizia, la sua grande astuzia, intraprendenza e scaltrezza".

"Guido possedeva tutte le qualità e le componenti artistiche fondamentali di un baritono, perciò gli si addiceva molto questo personaggio: una voce possente e scura, voluminosa e imponente come imponente e forte era la sua fisicità" - aggiunge Graziano Polidori, parlando di Guido come di "Un uomo disponibile e cordiale, un gran signore nella vita e nel canto. Una persona perbene dall'animo buono e altruista: mentre parlava si intravedeva nel suo sguardo tutta la sua passione per il canto, lontana dall'arrivismo che connota gli ambienti lirici odierni".

Amava Scarpia sì ma soprattutto amava Puccini le cui opere il padre e lo zio Narciso, artista del coro, gli facevano spesso ascoltare da bambino.

Ricorda il figlio Fabrizio: "In occasione di una recita de La Fanciulla del West ero con lui in platea al teatro Massimo di Palermo, quando difese il 'suo' Puccini dalle critiche di un 'intenditore' il quale sosteneva, a fine spettacolo, che il Compositore lucchese avesse fatto di meglio. Scuotendo la testa e con il suo sempre presente e garbato sorriso lui gli disse: Questa è una delle più belle e musicalmente innovative opere di Puccini! Caro signore, lei non sa di cosa sta parlando".



Illustre lirico, ottimo insegnante e splendido attore, questo grande artista era anche e prima di tutto un padre che ha saputo conciliare la sua carriera con la dimensione familiare, non mancando mai di coltivare, nei limiti imposti dal un lavoro dinamico come il suo, i rapporti con i figli, la moglie Giovanna e gli amici più cari.



"Ci fa molto piacere - afferma Fabrizio Betti di Pinturicchio - ospitare nel nostro centro l'omaggio a questo grande artista lucchese, figura di primo piano della lirica nazionale ed internazionale. Pinturicchio rappresenta infatti un luogo di incontro e di condivisione nel quale diffondere cultura e rendere la comunità partecipe della bellezza, della qualità, dell'arte e dell'impegno sociale di alcuni momenti. A questo concerto lirico seguiranno molti altri eventi, tra cui un vero e proprio festival che presenteremo a breve, per i quali auspichiamo un'ampia partecipazione della comunità lucchese".