Un successo da tutto esaurito per "Ich War Da" al San Girolamo

mercoledì, 13 novembre 2019, 14:00

Due giorni da tutto esaurito. Circa 400 studenti delle scuole superiori lucchesi hanno partecipato al doppio spettacolo “Ich War Da”, promosso dall’amministrazione comunale, pensato e interpretato dall’attore Marco Brinzi, con la partecipazione dell’attrice Caterina Simonelli. Un successo di partecipazione incredibile, confermato anche dalla forte commozione che le ragazze e i ragazzi presenti hanno provato di fronte alla rappresentazione teatrale che porta sul palco la strage di Sant’Anna di Stazzema.

Al San Girolamo è così andato in scena un ipotetico dialogo tra un giornalista e uno dei massacratori della strage di Sant’Anna di Stazzema, attraverso cui si sviluppa lo spettacolo corredato anche dalle fotografie di Oliviero Toscani tratte dal libro “12 agosto 1944 – I bambini ricordano”. Brinzi, nelle vesti del massacratore nazista, compie un esercizio di memoria, attraverso cui riflettere su come un evento del passato possa lasciare tracce nel presente ed è per questo motivo che ricordare diventa un’azione necessaria e quotidiana. Accanto a lui sul palco c’è l’attrice Caterina Simonelli, che indossa i panni di un’eroina alla ricerca di una profonda giustizia, quella che dia una degna sepoltura ai suoi cari e al suo passato.

Durante gli incontri, oltre all’assessora alla continuità della memoria storica, Ilaria Vietina, sono intervenuti anche lo storico Gianluca Fulvetti, il professore Luciano Luciani, e le testimoni-superstiti della strage di Sant’Anna di Stazzema, Adele e Siria Pardini. Presenti anche le studentesse Chiara Bertolli e Angelica Dianda che hanno partecipato al campo della pace di Sant’Anna di Stazzema, un progetto finanziato dal ministero degli esteri tedesco, che da tre anni organizza dal 3 al 14 agosto un campus dove ragazzi italiani e tedeschi, dai 17 ai 25 anni, possono approfondire e dibattere sugli eventi legati a Sant'Anna di Stazzema.

“Ich War Da” rappresenta quindi un altro tassello di progetto di teatro impegnato portato avanti dall’amministrazione Tambellini, concretizzatosi anche con l’apertura della Casa della memoria e della pace, che sempre più darà corpo e sostanza all’azione quotidiana di attualizzare e valorizzare la memoria.