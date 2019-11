Cultura e spettacolo



Via della Cortevecchia: nella sede Pacini Fazzi si presenta il libro di Tista Meschi

giovedì, 7 novembre 2019, 17:51

Si terrà sabato 9 novembre alle 17 nella sede della casa editrice Maria Pacini Fazzi in Via Sant’Andrea 12 la presentazione del volume di Tista Meschi, Via della Cortevecchia. Storie di vita, di amori segreti e di tradimenti più 28 racconti di caccia, di campagna e di amicizia, editato dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Dopo il saluto del presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti Raffaello Nardi sarà il professor Luigi della Santa a presentare questo libro di racconti autobiografici attraverso il quale Tista Meschi usa insolitamente le parole, e qualche suo schizzo, per condurci nei luoghi a lui cari ripercorrendo con la memoria episodi della sua vita.

Meschi presenta al lettore l’essenza della vita in campagna, spostandosi dalla Val Freddana agli argini del Serchio fino ad arrivare a zone più lontane ed esotiche come l’isola di Montecristo, trasmettendo quella sicurezza e quei valori che vengono suscitati da questi luoghi e dal conforto della vita quotidiana. Ci si allontana dalla città e dalla sua confusione soffermandoci invece sull’uomo e sul suo rapporto con la natura.

Nella sua premessa Valeria Bertolucci, vicepresidente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, afferma che “non è facile coniugare la descrizione e la rappresentazione di luoghi e ambienti e la narrazione di esperienze e aneddoti di una vita. Non sorprende che questo obiettivo lo raggiunga un pittore, Tista Meschi, il quale, abbandonando gli strumenti figurativi della sua arte, s’impossessa di quelli verbali per trasferire su carta la realtà che vuol rappresentare, costruendo anche un’autobiografia che si sviluppa per immagini attraverso le parole”.

Tista Meschi è un pittore molto noto in città, membro dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, ha tenuto studi artistici a Lucca e a Roma e grazie alla sua passione per la caccia e per le lunghe camminate ha girovagato per l’Italia ed ha conosciuto le Apuane e la loro gente. Ha tenuto numerose mostre personali in Italia e all’estero partecipando ad importanti rassegne d’arte.