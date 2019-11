Cultura e spettacolo



"Vox Lux" e "La libertà non deve morire in mare" al Circolo del Cinema

mercoledì, 13 novembre 2019, 09:00

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 14 novembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film Vox Lux di Brady Corbet. Una ragazza (Natalie Portman) sopravvissuta a una strage in una scuola, ci scrive una canzone e diventa famosa.. Natalie Portman è di una bravura disturbante, a metà tra il look stravagante e dark e il buio interiore di un cigno nero. Icona postmoderna, che si esibisce in playback ammantata da un'aura messianica che manda in visibilio le folle adoranti. Rappresentazione di un’America mortifera, che supera i traumi con l’inganno di uno show continuo. Un’opera spiazzante e inquietante. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 18 novembre alle ore 21.15 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di La Liberta’ Non Deve Morire In Mare di Alfredo Lo Piero. In un momento storico come questo è importante che escano film , che danno voce ai migranti e a chi non ne ha. La libertà non deve morire in mare è uno di questi. Racconta, infatti, senza filtri, la drammatica situazione degli sbarchi sull’isola di Lampedusa attraverso testimonianze di abitanti e di naufraghi sopravvissuti al ribaltamento di un barcone che portò alla morte di un gran numero di migranti. E anche una inqualificabile lettera ricevuta dal dottor Bartolo, che legge con fatica quel vomito d’odio trasformato in parole. Chi ascolta non può che rimanerne agghiacciato. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.