A gennaio la 14^ stagione di “Musica Ragazzi”

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:58

“Vorrei insegnare alle persone la musica, la fisica, la filosofia; ma soprattutto la musica, perché nel modello della musica sono contenute le chiavi dell’apprendimento”. Lo affermava Platone più di duemila anni fa e oggi lo confermano gli studi di molti neuroscienziati.



Fin dalla sua fondazione l’Associazione Musicale Lucchese è impegnata nella diffusione della cultura musicale tra le giovani generazioni e da 14 anni promuove “Musica ragazzi”, una stagione di concerti e appuntamenti dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole, dalla materna alle superiori, per avviarli alle buone pratiche dell’ascolto di tutta la musica non solo classica. Una stagione che dialoga con tutte le discipline scolastiche, perché la musica è un linguaggio trasversale che abbraccia gli ambiti più vari. C’è la geografia perché ogni luogo nel mondo ha la sua musica, c’è la matematica perché il tempo va diviso e la durata delle note di fatto si calcola con modelli matematici, c’è la storia perché la musica accompagna l’uomo da sempre, c’è la fisica perché il suono è un’onda e il timbro varia a seconda del materiale di cui è fatto l’oggetto che vibra, ci sono la poesia e la metrica nei testi delle opere e delle canzoni. E poi – da non sottovalutare - c’è tutta la tavolozza emotiva che la musica mette a disposizione per parlare dei propri stati d’animo e dei sentimenti.

Proprio per sottolineare l’importanza della musica nei processi di crescita dei bambini, la nuova stagione di Musica Ragazzi è stata presentata questa mattina (20 dicembre) all’Ufficio scolastico territoriale di Lucca. A illustrare i circa 25 appuntamenti in cartellone, sono stati Carla Nolledi, ideatrice e curatrice dell’iniziativa, Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Simone Soldati, direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese. Con loro anche Egisto Matteucci, vice presidente dell’Associazione, Antonio Cipriani, vice preside della scuola media di Lammari, il soprano Mirella Di Vita e l’attrice Cristiana Traversa.

«Siamo sempre felici di supportare Musica Ragazzi, che ancora una volta presenta un programma ben strutturato con valenze di carattere educativo e formativo, non solo a livello musicale – ha esordito Buonriposi – Si tratta di un’opportunità importante che viene offerta alle scuole del nostro territorio e all’intera comunità».

«Tra le varie “pagine” dell’Associazione Musicale Lucchese, Musica Ragazzi gioca un ruolo senza dubbio fondamentale – ha proseguito Soldati – Con la stagione dedicata ai giovani intendiamo portare avanti un’azione democratica per avvicinare le persone alla musica, partendo proprio dai bambini».

Carla Nolledi ha poi brevemente ripercorso la storia della manifestazione, ricordando anche alcuni importanti ospiti, e ha spiegato: «Questa stagione è il frutto di una grande passione e di tanto lavoro. Andando nelle scuole creiamo un rapporto importante con i ragazzi ma anche con gli insegnanti, a cui speriamo di dare strumenti e spunti educativi. Per noi sapere che un bambino dopo un concerto o un incontro torna a casa canticchiando l’aria di un’opera o un brano di Vivaldi è una soddisfazione infinita. La musica “libera” (non solo quella classica) aiuta i sentimenti, aiuta i ragazzi a trasformarsi e noi crediamo in questa “forza”».

Ai ragazzi delle scuole interessate verranno proposti incontri e concerti di vario genere, pensati per le diverse fasce di età in modo da adattarsi alle fasi del loro sviluppo cognitivo ed emotivo.

Per i più piccoli (scuole materne ed elementari) sarà possibile partecipare a laboratori di costruzione di strumenti musicali, assistere alle prove aperte dell’orchestra dell’ISSM “Boccherini” per capire “come nasce un concerto” oppure scoprire e riscoprire grazie alla musica le favole di Gianni Rodari. I bambini potranno assistere alla messa in scena di una Bohème costruita “a loro misura” e anche sorprendersi a capire il valore della musica nei film e nei cartoni animati.

Per i più grandi (scuole medie e superiori) la stagione offre momenti di grande spessore per approfondire gli eventi legati alla Giornata della Memoria (con una particolare attenzione alla Strage di S. Anna di Stazzema) o la conoscenza di Ludwig van Beethoven con un musicologo del calibro di Giovanni Bietti. E ancora, incontrare i protagonisti della stagione cameristica dell’AML e apprezzare l’utilizzo della voce nella lirica come nella musica leggera e nel jazz.

Non mancheranno in febbraio gli appuntamenti dedicati al compleanno di Boccherini durante i quali si esibiranno i ragazzi delle orchestre delle scuole medie a indirizzo musicale della zona e, in maggio, il consueto appuntamento con “Boccherini sulle mura”, appuntamento ormai fisso del cartellone del Lucca Classica Music Festival.

In programma anche due proiezioni: La Traviata di Zeffirelli e l’omaggio a Lele Luzzati con il film d’animazione Il flauto Magico.

Il programma completo della stagione è consultabile e scaricabile dal sito www.associazionemusicalelucchese.it nella sezione Offerta musicale.

Musica Ragazzi è realizzata con la collaborazione di Teatro del Giglio, Centro Studi Luigi Boccherini, Centro Studi Giacomo Puccini, Istituto Superiore di Studi Musicali «L. Boccherini», Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Liceo Musicale “A. Passaglia”, Polo Scolastico “Fermi – Giorgi” di Lucca, Scuola Primaria “C. Sardi” di S. Alessio, Istituto Comprensivo “I. Micheloni” di Lammari, Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca, Associazione ConLaMusica.

L’attività dell’AML è realizzata con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e con il patrocinio di Prefettura di Lucca, Regione Toscana e Provincia di Lucca.

Sostengono l’AML: Akeron, Wolters Kluwer CCH Tagetik, Istituti Scolastici Esedra, Acqua Silva, Caffè Bonito, Cartografica Galeotti, Del Monte, Ego Fitness, Farmacia Novelli, Francesconi, Assicurazioni Generali (Lucca), Guidi Gino, Hotel Ilaria & Residenza dell’Alba, I gelati di Piero, LDM, Lucar TM - Concessionario Toyota, Toscotec, Unicoop Firenze.

Il biglietto di ingresso agli eventi costa 3 euro. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Lucchese tel. 0583 469960; info@associazionemusicalelucchese.it.