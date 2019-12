Cultura e spettacolo



A Lucca il convegno dedicato al rapporto Unesco sul bullismo e il cyberbullismo

martedì, 17 dicembre 2019, 14:07

di barbara ghiselli

Un'occasione per riflettere sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: il convegno che si terrà venerdì 20 dicembre nel complesso di San Francesco e nel quale verrà presentato il rapporto Unesco in merito a questi fenomeni.

Come è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina in comune: "L'obiettivo del convegno è di presentare, in una prospettiva nazionale e internazionale, il quadro d'insieme, teorico, metodologico, esperienziale e giuridico sul tema del bullismo e del cyberbullismo a partire dalla presentazione in lingua italiana del Rapporto UNESCO 'Behing the numbers: ending school violence and bullying' ". Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri: l'assessore alle politiche educative del comune di Lucca Ilaria Vietina, il presidente del club Unesco Lucca Raffaello Nardi, Annateresa Rondinella del club Unesco Lucca, la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi, il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Oriano Landucci, Aldo Casali e Chiara Casali del gruppo Esedra, Francesca Fazzi del club Unesco Lucca e referente della Maria Pacini Fazzi editore, Valentina Pagliai della Robert F.kennedy Human Rights Italy.

"Il nostro territorio è coeso e attivo – ha dichiarato Vietina – per affrontare il tema del bullismo. Riteniamo fondamentale creare una rete tra comune, provincia e ufficio scolastico per contrastare questo fenomeno. Penso che questo convegno possa essere un modo per fare il punto della situazione e riflettere su questo argomento per agire ancora più efficacemente".

Dello stesso parere Landucci che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra vari enti per sconfiggere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

"A Lucca e a Massa Carrara – ha sottolineato Buonriposi – è stato definito un protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile, sottoscritto da tutti gli istituti coinvolti delle due province. Il protocollo ha fatto emergere tutte le buone pratiche che le scuole mettono in campo ormai da anni ma che in questo modo sono state incrementate e incanalate verso gli stessi obiettivi come dare uniformità alle procedure da adottare, focalizzare l'attenzione sull'importanza della formazione dei docenti, degli studenti e dei genitori".

E' toccato poi a Nardi e a Rondinella elencare alcuni degli appuntamenti previsti durante la giornata del convegno del 20 dicembre. L'appuntamento vedrà una sessione mattutina - dalle ore 9 alle ore 13 - e una pomeridiana dalle ore 15 alle ore 19. La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali e proseguirà con diversi momenti di approfondimento che vedranno la presenza di prestigiosi relatori e relatrici: Stefania Giannini, vice direttrice generale dell'UNESCO per l'Educazione e Najat Maalla M'Jid, Alta Rappresentante ONU per la violenza sui minori, saranno protagoniste dell'allocuzione di apertura. La Lectio Magistralis "La fragilità del bullo" è affidata al professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT Alti Studi.

Al successivo tavolo istituzionale prenderanno parte Franco Bernabè, Presidente della commissione nazionale italiana per l'UNESCO e Massimo Riccardo, ambasciatore italiano presso l'UNESCO.

Alle 12 si terrà l'evento speciale in collaborazione con il Robert F. Kennedy Human Rights Italy e Maria Pacini Fazzi Editore: verrà infatti presentato il volume di Donato Tramuto "Quando la vita ti ha asfaltato: come le avversità conducono al successo nella vita e nel lavoro". A moderare l'incontro sarà Alan Friedman, che converserà con l'autore e con Stefania Giannini. Terminerà la sessione mattutina l'intermezzo musicale del rapper Lenox.

Le attività riprenderanno alle ore 15 con una sessione dedicata agli esempi di buone pratiche e, a seguire, una sessione dedicata agli aspetti giuridici, tra cui la protezione dei diritti minori, gli strumenti per la prevenzione del cyberbullismo, rischi e opportunità di internet, con nomi di primissimo piano nell'ambito giuridico: si segnala la presenza del Presidente del tribunale dei Minori di Firenze, Luciano Trovato e del Procuratore del Tribunale dei Minori, Antonio Sangermano.

Prima della chiusura lo special event del rapper lucchese Alessio Ramacciotti che lancerà, in anteprima nazionale, l'app musicale contro il bullismo. A conclusione è prevista l'allocuzione del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti.

Alla conferenza sono stati inoltre specificati i soggetti che hanno deciso di sostenere l'iniziativa: IMT, Alti studi Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Campus, Gesam Gas e Luce, Gruppo Esedra, Lucia Giovannetti gioielli e La capinera viaggi.