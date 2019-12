Cultura e spettacolo



Agorà, successo per Alessandro Greco e Beatrice Bocci

lunedì, 2 dicembre 2019, 23:55

Nell'ambito della rassegna "Autori all'Agorà", Alessandro Greco e Beatrice Bocci, con la giornalista Tiziana Lupi, hanno presentano "Ho scelto Gesù" - Un'infinita storia d'amore (Rai Libri). Libro i cui proventi sono devoluti in beneficenza. Il ciclo di incontri è organizzato da LuccAutori in collaborazione con Biblioteca Agorà e Comune di Lucca. Hanno condotto Demetrio Brandi e Elena Marchini, con la partecipazione dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti. Al termine dell'incontro è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tambellini.

Beatrice Bocci è una conduttrice tv e finalista a Miss Italia. Lui è un conduttore televisivo e radiofonico amato dal grande pubblico. Quando si incontrano (con Alessandro Greco), nel 1997, ciascuno dei due ha alle spalle le sue gioie e i suoi dolori: l'infanzia, la famiglia, una carriera già avviata. Quell'incontro, però, stravolge le loro vite: è l'inizio di una grande storia d'amore ma, soprattutto, di una storia di profonda conversione che li porta, attraverso prove anche molto difficili, a formare la loro "famiglia nel segno di Gesù". Attraverso le pagine dei rispettivi diari, che poi diventano un unico racconto, ripercorriamo le tappe di un cammino che ancora oggi stanno percorrendo, con la certezza di non essere mai soli.

Alessandro Greco è uno dei conduttori radio-televisivi più conosciuti e apprezzati dal grade pubblico. Dal 1997 a oggi ha condotto diversi programmi Rai tra cui "Furore", "Colorado", "Portami al mare, fammi sognare", "Un canzone per te" e "Il gran concerto". Nel 2017 conduce su Rai1 il quiz "Zero e lode", mentre nel 2019, sempre su Rai1, l'ottantesima edizione di Miss Italia. In radio, su rtl 102.5, conduce insieme a Charlie Gnocchi "No problem w l'Italia". Beatrice Bocci, Miss Toscana e finalista Miss Italia 1994, ha condotto "La Rai che vedrai" e ha preso parte ai programmi di Carlo Conti "Su le mani" e "Va ora in onda". Ha recitato in alcune produzioni Rai Fiction, tra cui "Linda e il brigadiere 2" e "Un medico in famiglia". Con suo marito Alessandro Greco, su Alice Tv, è stata conduttrice del

programma "Sale e pepe... q.b." e "Dolci & Delizie".

Tiziana Lupi è giornalista e autrice di documentari a carattere storico e religioso. Ha lavorato per diversi programmi Rai e Mediaset. È autrice del libro Il nostro Papa. La prima biografia illustrata di Francesco e ha curato il libro di papa Francesco La mia idea di arte. Scrive sul quotidiano Avvenire e sui settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Il mio Papa.

Incontrando Alessandro e Beatrice per la prima volta, ho visto due persone in difficoltà, che tentavano di parare, per quanto era possibile, i colpi che la vita stava loro dando. Sui loro visi ho letto insicurezza, ho visto sofferenza, ho percepito la richiesta di felicità, ho visto la delusione di non essere compresi fino in fondo, ho visto un uomo e una donna ammirati da molti per la loro bravura e per la loro bellezza, ma che non avevano consapevolezza piena di un bene e di una bellezza molto più grandi che erano dentro di loro e che dovevano solo essere tirati fuori. Un bene e una bellezza che Dio vedeva perfettamente e che Lui, allora, mi fece solo intuire.

Ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, Dio ha reso Alessandro e Beatrice capaci di pazienza, di umiltà e di saper donare se stessi. Li ha forgiati, plasmandoli, è riuscito a tirare fuori la bellezza nascosta (non ai Suoi occhi) che era in loro. Dio li ha resi capaci di accoglienza, ha dato loro il coraggio di aprire le porte della loro casa, ma soprattutto del loro cuore, a molti fratelli.

Spero che in tanti, leggendo queste pagine, possano sentire il desiderio di lasciarsi prendere il cuore e la vita dall'amore di Dio e, ne sono sicuro, chi avrà questo coraggio vedrà anche per la sua vita una storia meravigliosa, degna, come quella di Alessandro e Beatrice, di essere raccontata. Padre Roberto Basilico