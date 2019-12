Al CpF di San Concordio secondo incontro di mutuo aiuto per genitori con bambini Asperger insieme al dottor Marchi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 21:50

Per la prima volta nel calendario degli eventi del Puccini Days 2019 una Rassegna cinematografica, con film dedicati all’opera Tosca del Maestro Giacomo Puccini, organizzata in collaborazione con LuccaFilmFestival, Cineforum Ezechiele, Circolo del Cinema e Centro studi Giacomo Puccini con due spettacoli serali ingresso libero fino ad esaurimento posti

mercoledì, 11 dicembre 2019, 15:25

Sara Piazza, classe 1978, una laurea in giurisprudenza, un lavoro lontano anni luce dalla scrittura, appassionata di fotografia, diversi anni vissuti a Milano, madre e moglie di tre bambini è rientrata a Lucca, la sua città natale, in tempi recenti e forse proprio qui ha trovato l’ispirazione per la stesura...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:57

Le strade della musica classica portano a Lucca i grandi interpreti della scena internazionale per la 56a edizione della Stagione cameristica dell’Associazione Musicale Lucchese. Il primo appuntamento è previsto per domenica 19 gennaio 2020, come sempre alle 17 all’Auditorium “Boccherini”

mercoledì, 11 dicembre 2019, 08:39

Le nove scuole dell’istituto aprono le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio 2020

martedì, 10 dicembre 2019, 12:27

200 anni fa Giacomo Leopardi, a poco più di venti anni, scriveva "L'infinito" In occasione di questa grande ricorrenza giovedì 12 alle ore 17:30 presso la saletta San Franceschetto, in Piazza S. Francesco ci sarà l'ncontro su "Cosa è (stato) per noi l'infinito di Leopardi"

martedì, 10 dicembre 2019, 11:28

Sabato 14 dicembre (ore 21) al Teatro del Giglio il grande giornalista e scrittore Corrado Augias sarà ospite dei Puccini Days 2019 con la sua nuova narrazione su Tosca, un nuovo racconto teatrale dedicato a Giacomo Puccini dal titolo “Corrado Augias narra Tosca”