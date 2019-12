Cultura e spettacolo



Al Teatro Nieri lo spettacolo “CarTe MiSchiaTe”

venerdì, 13 dicembre 2019, 18:41

Domani, sabato 14 dicembre si terrà il decimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Sabato 14 DICEMBRE 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” / Ponte a Moriano

Compagnia Teatrale “Aldo Toschi” di Porcari

“CarTe MiSchiaTe” di AA.VV.

Lo spettacolo

Tutti noi siamo carte da gioco mischiate: ognuno ha il proprio seme e il proprio valore. Mai, in nessun gioco, una carta da sola può vincere.

Solo insieme ad altre, ben scelte, si possono fare combinazioni vincenti e la nostra carta allora diventa determinante.

Contrariamente a quanto si può credere, i monologhi sono le performance più difficili nel campo teatrale; richiedono un’attenzione quasi maniacale a tutti gli aspetti che riguardano la recitazione: ritmo, velocità, i tempi e le attese, i 5 linguaggi contemporanei, l’interiorizzazione, gli sguardi… solo per dirne alcuni. Per questo lo spettacolo “CarTe MiSchiaTe” assume il valore di un banco di prova assai impegnativo.

La scelta è ricaduta su molti e brevi monologhi per dare un ampio ventaglio di emozioni e spunti di riflessione per PENSARE, EMOZIONARSI, DIVERTIRSI.

Con

Pier Giorgio BARDELLI

Paolo BARTALESI

Roberto DEL CARLO

Francesca DI MAJO

Antonella FENILI

Vania MORINI

Antonello PADEDDA

Trucco e parrucco: Monica CERAGIOLI e Valentina BARTALESI

Sartoria: Lia DAL POGGETTO

Sceneggiatura e regia di PAOLO BARTALESI



Questi i prossimi appuntamenti al Teatro Nieri dedicati alle famiglie, in occasione delle Festività Natalizie.

Per i più piccoli (e non solo)

Sabato 21 dicembre 2019 - ore 21:15

La Cattiva Compagnia in collaborazione con F.I.T.A. Lucca e Comune di Lucca

“Fantasie di Natale” serata natalizia con la partecipazione dell’Associazione Smaskerando e degli allievi dei corsi di teatro

Per i più piccoli (e non solo)

Domenica 29 dicembre 2019 - ore 17:00

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci

La Cattiva Compagnia

“Il sorriso della Gioconda” di Giovanni Fedeli e Cristiana Traversa



Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.