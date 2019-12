Cultura e spettacolo



Alla libreria Ubik un incontro sul folclore italiano

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:45

Secondo appuntamento con le storie di folclore alla libreria Ubik di Lucca, a cura dell’associazione culturale “Nati per scrivere”. Venerdì 6 dicembre, alle ore 18, un incontro dedicato alle leggende e alle tradizioni popolari del Belpaese, in compagnia di NPS Edizioni, marchio editoriale di “Nati per scrivere”, impegnata, tra le varie cose, nel recupero e nella valorizzazione del folclore e della storia locale.

Per l’occasione, NPS Edizioni presenterà il progetto “Bestie d’Italia”, lanciato per recuperare il patrimonio folcloristico italiano ed evitare che vada perduto, due antologie di racconti dedicati alle creature fantastiche che popolano le nostre regioni: il lupomanaio di Pontremoli, il drago dell’Isola di Montecristo, il pampanaro dell’Irpinia e molte altre, protagoniste dei volumi 1 e 2 di “Bestie d’Italia”. Ad accompagnare i testi, le illustrazioni di Marco Pennacchietti, disegnatore marchigiano, che per la prima volta ha dato vita, cartacea, a molte di queste creature.

L’evento sarà condotto da Alessio Del Debbio, direttore di NPS Edizioni e curatore del progetto, e vedrà l’intervento di alcuni autori dei racconti, come Luciana Volante, Maria Pia Michelini, Francesca Cappelli.

I due volumi sono già ordinabili in tutte le librerie, fisiche e online, e in ebook, e saranno disponibili presso la libreria Ubik, per acquisto e dedica personalizzata dagli autori. Un’occasione per sostenere la piccola editoria e la bibliodiversità.

Per rimanere aggiornati, è in rete anche la pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/2422801128049545/

Contatti:

L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 a Viareggio, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura.

Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in storie fantasy, horror e mistery per tutte le età.

Associazione culturale Nati per scrivere:

Piazza Diaz 10

55041, Camaiore (LU)

Sito NPS Edizioni: https://www.npsedizioni.it/

Pagina Facebook NPS Edizioni: https://www.facebook.com/npsedizioni/