Arriva a Lucca lo storico gruppo dei Goblin di Claudio Simonetti

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:02

E’ uno dei film italiani più famosi al mondo, grazie anche alla straordinaria colonna sonora, composta da Claudio Simonetti e i suoi Goblin, che ha stabilito con il singolo, pubblicato su 45 giri, l’ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della hit parade nazionale.

Proprio a Lucca, sulla scia dei Comics e dell’immagine artistico-culturale della città, avrà luogo una eccezionale performance dei Goblin, che vedono sempre la guida del riconosciuto maestro delle colonne sonore Claudio Simonetti e tre nuovi musicisti giovani e bravissimi.

L’occasione giunge dal 45° anniversario di Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento che ha incantato e appassionato milioni di persone in tutto il mondo. Il film sarà proiettato integralmente al cinema teatro di Ponte a Moriano, domenica 23 febbraio 2020, con la colonna sonora suonata dal vivo dai Goblin, che poi, a conclusione della pellicola, eseguiranno molti altri loro hit che stanno entusiasmando i molti spettatori di un tour internazionale di grande successo per loro.

A conclusione della proiezione sarà la volta di un repertorio di canzoni prese dai classici della discografia dei Goblin tra i quali Suspiria, Tenebre, Phenomena, Zombi e brani presi dall'ultimo lavoro in studio The Devil is back, per un vero e proprio evento organizzato dalla Etrurian Legion Promotion di Alessio Medici, che segue da tempo la band, e che terrà incollati gli spettatori per oltre 2 ore e 30’ di musica e immagini.

GOBLIN :

- Claudio Simonetti: keyboards

- Bruno Previtali: guitar

- Cecilia Nappo: Bass

- Federico Maragoni: Drums

Evento organizzato da Etrurian Legion Promotion:

www.etrurianlegionpromotion.net

www.facebook.com/etrurianlegion666

Link alle prevendite online:

https://www.diyticket.it/events/Musica/3511/claudio-simonettis-goblin

Le prevendite si possono acquistare online o dal tabaccaio presso i circuiti Sisal.