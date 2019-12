Bambini e famiglie a Teatro per festeggiare il Natale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:58

Fin dalla sua fondazione l’Associazione Musicale Lucchese è impegnata nella diffusione della cultura musicale tra le giovani generazioni e da 14 anni promuove “Musica ragazzi”, una stagione di concerti e appuntamenti dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole, dalla materna alle superiori, per avviarli alle buone pratiche dell’ascolto di...

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:43

All'interno dell'iniziativa dell' Associazione Lucchesi nel Mondo"Una porta per l'arte", è stata inaugurata martedì 17 dicembre nel castello di porta San Pietro sulle mura urbane al civico 6, la mostra fotografica "Processioni della tradizione in Lucca", esposizione che resterà aperta fino al 28 dicembre compreso

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:06

Un gremito Auditorium del Suffragio è stata la bella cornice dove si è tenuto il primo concerto di Natale organizzato dall’Associazione onlus Luccasenzabarriere

venerdì, 20 dicembre 2019, 10:06

Il silenzio, stavolta, ha urlato. Per scandire, fortissimo, il 'no alla violenza alle donne', con le voci degli studenti dei poli scolastici Fermi-Giorgi e Isi Machiavelli che hanno dato vita al primo evento del progetto in rete 'E' finito il tempo di violare', di cui sono referenti rispettivamente le professoresse...

giovedì, 19 dicembre 2019, 20:36

Giornata piena di impegni per l’associazione Alice Benvenuti onlus con la consegna della Borsa di studio per merito dedicata ad Alice e la cerimonia di consegna da parte di Confartigianato Lucca del ricavato dalla beneficienza in occasione della manifestazione Pane e, che si è tenuta il 21 e 22 settembre...

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:18

Venerdì 20 dicembre il regista Sydney Sibilia incontrerà gli studenti del Polo scientifico, tecnologico, professionale “Fermi-Giorgi”. L'evento si terrà nell'Aula Magna