Ben Harper & the Innocenti Criminals al Lucca Summer Festival dil 17 luglio

giovedì, 19 dicembre 2019, 11:27

In vendita da venerdì 20 dicembre ore 10 sul sito www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com

Song writer dotato di una potenza unica, performer in grado di spaziare tra diversi genere e di mescolare come nessun’altro il personale con il politico. Lucca Summer Festival è lieto di riaccogliere sul palco di Piazza Napoleone uno dei cantautori più influenti della sua generazione. Un ritorno atteso 9 anni.

E’ quello di Ben Harper al Lucca Summer Festival, che si concretizzerà il prossimo 17 luglio in Piazza Napoleone quando il cantautore americano salirà sul palco insieme a The Innocent Criminals, la band che lo accompagna sin dai suoi esordi. Ben Harper riproporrà i successi che nell’ultimo decennio l’hanno reso uno dei cantautori più amati dal pubblico Italiano oltre che una delle figure più influenti della musica internazionale.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS Dal 1993, anno della loro formazione, gli Innocent Criminals (il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky) sono stati coinvolti nella maggior parte dei progetti di Ben Harper La band è stata in tour nonstop in tutto il mondo, guadagnando legioni di fans grazie alle esplosive performance live e ad una successione di acclamati album come Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e infine Call It What It Is, loro album più recente (2016).

Gli Innocent Criminals hanno accompagnato Ben e The Blind Boys of Alabama anche nell’album There Will Be a Light (2004) vincitore di due Grammy. Cosa rende la band così unica è il fatto che i componenti provengano da luoghi musicalmente diversi e che riescano a complimentarsi l’un l’altro proprio per gli stili diversi in cui suonano.

Cominciando col suo album d’esordio Welcome To The Cruel World (1994) Ben Harper ha fatto uscire una serie di 8 album in un decennio e mezzo. Questa serie straordinaria, che comprende contributi degli Innocent Criminals, lo ha consacrato come songwriter dotato di una potenza unica e performer che sa spaziare tra diversi generi con una impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico.

La critica lo ha osannato, Rolling Stone ha definito i suoi brani “gioielli di unico e squisitamente tenero rock and roll” mentre Entertainment Weekly ha lodato la sua “profondità casual” e Billboard ha scritto che la sua musica “ci ricorda del potere e della bellezza della semplicità”.

Grandi tour internazionali andati sold out, debutti in top 10 nella classifica USA, dischi d’oro e di platino in ogni parte del mondo e una serie di apparizioni televisive di successo hanno cementato lo status di vere e proprie star globali di Ben Harper & The Innocent Criminals