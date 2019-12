Cultura e spettacolo



"Bestie d'Italia" alla Ubik di Lucca

venerdì, 6 dicembre 2019, 23:46

di emanuele pellicci

Magiche atmosfere hanno preso vita tra le stanze della libreria e fantastici personaggi sono apparsi facendo capolino da un passato misterioso.

Tutto questo e molto di più è accaduto questa sera presso la libreria Ubik di Lucca dove è stato presentato al pubblico il libro "Bestie d'Italia" volume 1 e 2. Un appuntamento reso possibile dall'associazione culturale "Nati per scrivere" e condotto da Alessio Del Debbio, direttore di NPS Edizioni.

Da un progetto editoriale che punta alla valorizzazione ed alla riscoperta delle tradizioni locali, attraverso le storie e le leggende tramandate nei secoli. I due volumi presentati, insieme ad un terzo prossimamente in uscita, sostengono una cultura del folclore italiano, consentendo ad ogni storia di far emergere un collegamento reale al territorio .

Gli autori, presenti alla serata, fanno sfilare uno ad uno i personaggi che dalle pagine prendono vita e che nella fantasia del pubblico si perdono.

"Il progetto dei tre volumi "Bestie d'Italia" accompagna in un viaggio, seppur fantastico, nel reale territorio italiano - esordisce Alessio Del Debbio - infatti ogni volume riconduce attraverso i racconti contenuti in regioni ben precise. Il volume 1 contiene leggende ambientate nelle regioni tirreniche, mentre il secondo volume si sposta nel nord Italia ed il terzo, che è in uscita, concluderà il percorso nelle regioni adriatiche e ioniche. Non a caso i colori delle copertine dei volumi, se unite insieme, ricordano il tricolore italiano."

Alcuni autori presenti alla serata accennano al loro racconto ma senza svelare troppo, così da lasciare il piacere e la curiosità al lettore quando si addentrerà nelle ambientazioni di ogni narrazione. E si dedicano quindi a svelare un po' della propria motivazione a questo genere di scrittura.

"Il genere fantastico è per me uno strumento eccezionale - prosegue Francesca Cappelli - perché permette di parlare di noi stessi e di ciò che ci circonda in modo speciale. E' una modo per collegarci alla realtà nonostante la sfida di scrivere attraverso la fantasia. "Il santo di nessuno" è il mio racconto ed è ambientato nel Sud Tirolo dove un drago è un personaggio significativo e riconducibile alle realtà locali".

Cresce nella serata l'attenzione del pubblico verso gli aspetti personali degli autori.

"Ho iniziato a scrivere storie perché mi ha sempre affascinato osservare le persone che incontro, i luoghi e le situazioni quotidiane - aggiunge Maria Pia Michelini - in ogni contesto mi chiedo sempre cosa ci sia dietro ed inizio quindi a scrivere delle possibili storie. "I suoni della Montagna" è il mio racconto che nasce da una leggenda esistente ed ambientata a Trento e rivisitando tale leggenda cerco di far emergere il messaggio che in essa è contenuto. Una storia di amicizia molto significativa tra un uomo ed un'aquila che avrà risvolti importanti sotto molti punti di vista" .

Si alternano così i vissuti degli scrittori che con particolare emozione fanno luce sul proprio racconto e dimostrano di cogliere a pieno il senso del progetto, così proposto come dal direttore Alessio del Debbio.

"Solitamente scrivo racconti per i ragazzi - continua Luciana Volante, autrice ed anche Vicepresidentessa dell'Associazione Nati per Scrivere - perché ritengo che la lettura sia un ottimo strumento per trasmettere dei buoni messaggi. Nel caso di questo libro "Bestie d'Italia" ho rivolto un messaggio anche ai lettori più adulti. Con il mio racconto "L'eredità di Dora Silla", ambientato nelle zone delle Dolomiti, porto a scoprire una leggenda di una principessa che con particolari poteri si troverà ad affrontare un uccello, quest'ultimo deciso a fermarla. Ma l'avventura avrà risvolti che faranno riflettere il lettore".

Arriva il momento del brano di Alessio del Debbio, contenuto nel volume 1 e attraverso il quale il pubblico osserva l'aspetto fondamentale di tutto questo progetto, ovvero l'unione tra la leggenda e la realtà, infatti il racconto è ambientato nell'Isola di Monte Cristo.

"Anime nella Bufera è il mio racconto - conclude il direttore Alessio del Debbio - che fa rivivere la leggenda di un drago dell'isola ed attraverso le avventure di alcuni marinai naufragati su di essa si svolgeranno storie e messaggi importanti".

Tutti i testi sono accompagnati dalle illustrazioni del disegnatore marchigiano Marco Pennacchietti. Il prossimo appuntamento legato a questo progetto sarà ad Aprile 2020 in occasione dell'evento "Lucca Città di Carta", dove sarà possibile anche assistere alla presentazione del terzo volume "Bestie d'Italia".



I libri sono acquistabili in tutte le librerie, anche on line ed in formato ebook. Per questa magica serata è stato possibile acquistare i volumi direttamente alla libreria Ubik con tanto di dedica personale dagli stessi autori.

Il sito della casa editrice è:NPS Edizioniwww.npsedizioni.it