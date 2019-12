Canti natalizi in vernacolo calabrese, vince Deraco direttore di Cluster

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:25

Conto alla rovescia per il grande veglione di capodanno al teatro del Giglio di Lucca: lo spettacolo, organizzato dal Puccini e la sua Lucca Festival, viaggia verso il tutto esaurito. L'appuntamento è per domani - 31 dicembre - dalle 21 in poi

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:02

E’ uno dei film italiani più famosi al mondo, grazie anche alla straordinaria colonna sonora, composta da Claudio Simonetti e i suoi Goblin, che ha stabilito con il singolo, pubblicato su 45 giri, l’ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della hit parade nazionale

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:58

2020 al Piccolo Teatro di Milano. Inizia così il nuovo anno per il gruppo più giovane dell'Associazione Teatrale Guarnieri Lucca. I “Gianburrasca” vincitori del Festival Internazionale Franco Agostino 2019, oltre a rappresentare Lucca nel Teatro Educazione avranno il compito di chiudere la serata al Piccolo Teatro di Milano lunedì 10...

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:12

Domenica 5 gennaio, dalle ore 17.00, grandi e piccini potranno divertirsi in libreria, con le letture animate organizzate dall’associazione “Nati per scrivere”, curate da tre Befane d’eccezione: le scrittrici Maria Pia Michelini, Luciana Volante e Daniela Tresconi, che daranno vita a situazioni e personaggi tratti dai loro libri

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:39

All'interno dell'iniziativa dell'associazione Lucchesi nel Mondo "Una porta per l'arte", è stata inaugurata ieri (29 dicembre) nel castello di porta San Pietro sulle mura urbane al civico 6, la mostra fotografica "Luci magiche dalla Lapponia" di Giuseppe Pellicci che resterà aperta fino al 6 gennaio compreso

domenica, 29 dicembre 2019, 12:17

Sabato 2 maggio nella chiesa di S. Maria dei Servi. Prevendite aperte al Teatro del Giglio. Dopo l'annuncio della presenza di Ezio Bosso, un altro grande protagonista per il festival promosso da Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio