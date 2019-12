Cultura e spettacolo



Capodanno al cinema Moderno con Checco Zalone

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:47

Un anno di cinema si sta chiudendo con numeri positivi per l’intero settore, che ha visto una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni ed una crescita a doppia cifra rispetto al 2018, ed il nuovo inizia con una proposta cinematografica per la notte di Capodanno. Il Natale vede primeggiare anche in città le commedie italiane, prima fra tutte “Pinocchio” diretto da Matteo Garrone e con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, seguito da “Il primo Natale” di Ficarra e Picone. Ma le feste continuano fino a Befana e a Capodanno torna, dopo 4 anni di assenza dal grande schermo, Checco Zalone con la sua nuova pellicola “Tolo Tolo”. Per dare una proposta diversa al capodanno, la prima proiezione del film, in programma al cinema Moderno con 5 spettacoli al giorno, sarà alle 00.30 del 1° gennaio, subito dopo il brindisi per l’arrivo del 2020. Un modo per cominciare il nuovo decennio con 90 minuti di allegria facendosi qualche risata all’insegna del buonumore del cinema italiano. Prevendite aperte online sul sito www.luccacinema.it e alla cassa del cinema Moderno