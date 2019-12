Cultura e spettacolo



Caterina Landucci trionfa al concorso canoro "Premio Città di Lucca Elvi Bartolini"

martedì, 3 dicembre 2019, 09:07

La giovanissima Caterina Landucci trionfa e stravince al concorso canoro Premio Città di Lucca, aggiudicandosi il Premio Assoluto su tutte le categorie dei cantanti in gara, che le permetterà di effettuare uno stage presso il maestro Beppe Dati, Il Premio della Categoria Junior consistente in una Targa Realizzata dall'Antica Zecca di Lucca ed un Gadget Telethon ed il Premio Speciale Musical offerto scuola di musical Lym Academy, che le permetterà di partecipare ad uno stage di musical gratuito di sei mesi.

La Giuria presieduta dal m° Beppe Dati, paroliere, compositore nonché vincitore di tre edizioni del Festival di Sanremo ha inoltre decretato vincitori :

per la Categoria Senior, Michela Paluca - Categoria Over, Ivo Pellegrini- Premio della Critica: Nicholas Ceragioli – Premio performer di Musical: Sara Mancuso, premio che le permetterà di potersi esibire in una trasmissione televisiva di Canale Italia

Sono inoltre stati selezionati: dal m° Angelo Valsiglio, (già produttore di Laura Pausini e Spagna) a Cecilia Rabushja e a Nicholsa Ceragioli per la partecipazione alla finalissima del Contest Giulitta Loves Romeo che si terrà a Verona nel mese di Marzo..

Il m° Vijay Pierallini componente della giuria ha inoltre assegnato alle cantanti, Anna Gorbunova e a Sara Mancuso, la partecipazione gratuita ad uno stage della durata di sei mesi presso la scuola di musical Lym Academy.

La finale ha visto anche ospiti i cantanti Fabio Ciardella, Valentina Carati, Daniele Barsotti ed Ilenia Suffredini vincitrice della passata edizione è stata introdotta e presentata da Elisabetta della Santa.