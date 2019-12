Cultura e spettacolo



"Christmas Open Day" al Civitali

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:42

Sabato 14 dicembre dalle 15:30 alle 19:00 l'Istituto Professionale Matteo Civitali organizza, presso la sede in viale Gramsci, un pomeriggio di “scuola aperta” per presentare l'offerta formativa dei due percorsi di studio: l' indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e l'indirizzo Moda. Un pomeriggio dedicato e rivolto ai genitori e ai ragazzi delle scuole medie ai quali sarà offerta l'opportunità di incontrare i docenti, conoscere le attività svolte negli indirizzi di studio e l'organizzazione della scuola. Per l'occasione sarà possibile partecipare ai vari laboratori attivi nell'Istituto, animati da docenti e studenti: Laboratorio di Metodologie, di Scienze, Musica e Disegno, Matematica e Lingue. Alle ore 16:00 la giornata sarà arricchita dalla sfilata Natalizia curata dall'Indirizzo Moda. La sfilata sarà replicata alle ore 17:00 e alle ore 18:00.