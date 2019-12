Cultura e spettacolo



Con Marco Malvaldi si concludono i Puccini Days 2019

sabato, 21 dicembre 2019, 22:55

di francesca sargenti

Nel ridotto del Teatro del Giglio si sono conclusi oggi i Puccini Days con una conversazione particolare su Tosca, l’opera del Maestro Giacomo Puccini, fil rouge dell’edizione 2019 assieme a Marco Malvaldi, scrittore di “detective novels”, che partendo dal suo libro Buchi nella sabbia, un scritto con grande accuratezza e competenza, ci attesta come “Puccini è uscito dai muri e dai teatri e appartiene a tutti” (Giacomo Puccini and His World, a cura di Arman Schwartz, Emanuele Senici Emanuele Senici).

Il noto scrittore pisano, famoso tra l’altro per la serie di romanzi del Barlume, pubblicati da Sellerio Editore, di alcuni dei quali è stata realizzata anche la trasposizione televisiva, attraverso il romanzo Buchi di sabbia, coglie l’occasione di parlare della storia italiana tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Attraverso la rappresentazione dell’opera Tosca del Maestro Puccini a Pisa nel 1901 con l’importante presenza in Teatro del nuovo Re Vittorio Emanuele, ci racconta inoltre, rendendolo personaggio fra i più importanti, la vita di Ernesto Ragazzoni poeta fra i più importanti della Scapigliatura Milanese.

Durante la conversazione Marco Malvaldi ha raccontato di aver scelto tra le tante opere di Puccini Tosca, perché oltre ad essere una delle sue preferite, è un’opera con tantissimi significati e modi di esser vista, ed inoltre, come lui stesso ha affermato “è opera che arriva, non c’è bisogno di essere cultori della musica, è un’opera che ha un x-factor, come si direbbe oggi”.

Malvaldi, noto anche per il suo humor, ha raccontato vari aneddoti sui disastri scenici legati alla rappresentazione di Tosca, e di come ne detenga il primato. I suoi preferiti sono indubbiamente ciò che accadde nel 1960 al Metropolitan quando il materasso che doveva attutire il volo finale di Tosca da Castel Sant’Angelo, venne sostituito da una pedana elastica per ginnasti, col risultato che l’altezzosa soprano rimbalzò più volte, ricomparendo in scena fino al calare del sipario. Un altro divertente disastro accadde nel 1965 al Covent Garden: la parrucca della Callas prese fuoco, costringendo Tito Gobbi, nei panni di Scarpia, a trasformarsi in pompiere, prima di offrire il fianco alla mortale pugnalata della cantante, come da copione. Questo è uno dei tanti accaduti, ma non si tratta di sfortuna, ma dipende da un dato oggettivo: è l’opera più rappresentata al mondo.

I Puccini Days torneranno nel 2020.