Cultura e spettacolo



Concerto dell'Epifania con Beatrice Venezi

mercoledì, 25 dicembre 2019, 19:36

Lunedi 6 gennaio 2020, nell'Auditorium dell'lstituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, si terrà il XIV° Concerto dell'Epifania che ormai è divenuto un appuntamento atteso da molti intenditori di musica.

Il concerto avrà inizio alle ore 17 e sarà, come di consueto, con ingresso ad offerta libera.

Saranno proposte, questa volta, musiche di Beethoven, Puccini, Mozart, Rossini e Verdi, che saranno eseguite da "EstrOrchestra" diretta da Beatrice Venezi, il più giovane e virtuoso direttore d'orchestra d'Italia. Presenterà Debora Pioli.

ll concerto, organizzato dalla Loggia Francesco Burlamacchi nr. 1113 del Grande Oriente d'Italia, è finalizzato a raccogliere sfondi che verranno devoluti all'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca.

Continua cosi il cammino, intrapreso dalla Loggia Francesco Burlamacchi con l'apertura del Tempio Massonico di Lucca avvenuta il 30 settembre 2017, contribuzione per l'assegnazione di una borsa di studio biennale per uno studente meritevole all'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" per i bienni 2017-2018 e 2019-2020, restauro del monumento a Francesco Burlamacchi inaugurato il 27/10/2018 e collaborazione all'organizzazione del Processo Storico a Francesco Burlamacchi tenutosi il 25/11/2018 con il conio di moneta calebrativa.

Tutto ciò per esternare sia il pensiero e la filosofia della Massoneria, sia la diffusione dei principi di libertà e tolleranza, sia l'impegno di umana solidarietà.

Molti ancora non sanno che fanno parte del Grande Oriente d'ltalia varie Associazioni fra cui l'Associazione Pane Quotidiano di Milano che, da oltre un secolo, offre sostentamento a centinaia di persone ogni giorno; l'Associazione Asili Notturni di Torino, fondata nel lontano 1886, e che ogni sera offre un pasto caldo ed un letto ai senzatetto o l'aiuto offerto dalla Loggia Ausonia sempre di Torino, ai genitori dei bambini colpiti da malattie oncoematologiche che non possono sostenere il costo di un albergo, di una pensione o di un alloggio; citiamo ancora l'Associazione Happy baby che offre un aiuto per l'adozione dei bambini e l'inaugurazione ufficiale tenutasi il giorno 08/12/2017 dell'impianto di illuminazione del campo di calcio che è stato donato dal Grande Oriente d'Italia venendo incontro ai desideri dei ragazzi che lo avevano espressamente richiesto per continuare l'attività sportiva in una zona pesantemente colpita dal terremoto.

Nostro desiderio è che quest'iniziativa, già supportata dalla nostra città nelle precedenti edizioni, possa continuare ad essere un momento di incontro e di solidarietà comune.