Concerto di Natale in sala dell'Affresco

martedì, 24 dicembre 2019, 17:19

Sabato 28 dicembre alle 21, presso la sala dell'Affresco', situata presso il Complesso monumentale di San. Micheletto, l'Orchestra da Camera "Luigi Boccherini", con il patrocinio di comune e Provincia di Lucca, Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Flam (Federazione Lucchese Associazioni Musicali), organizza come di consueto il tradizionale Concerto di Natale.

L'evento vedrà protagonisti l'Orchestra L. Boccherini ed i suoi solisti.

In programma: il Concerto grosso op.6 n°1in sol magg. Di G. F. Handel; il Concerto per violoncello in si min F.III n°9 per violoncello e archi, da "Il Proteo o sia il mondo a rovescio" ; il Concerto per violino e violoncello in fa magg.RV 544; il Concerto per quattro violini e archi in si bem magg.RV 553, da "L'Estro Armonico" ed il Concerto per due violini e archi in la min op.3 n°8 di di A. Vivaldi. ed inoltre in programma il Concerto grosso n°8 in sol min (fatto per la notte di Natale) di A. Corelli.

L' Orchestra da Camera Luigi Boccherini è un organismo nato nel 1995 dalla volontà di un gruppo di musicisti diplomati presso l'omonimo Istituto Musicale di Lucca ed è composta da Violini: Luca Celoni, Francesco Di Cuonzo, Valeria Barsanti, Fabio Lapi, Nicoletta Del Carlo, Marcello D'Angelo, Alessia Di Palma;Viole: Osvaldo Dal Boni, Tommaso Valenti; Violoncelli: Paolo Ognissanti, Carlo Benvenuti; il Contrabbasso: Marius Cojocaru, Clavicembalo: Gabriele Micheli,

Mentre i "Solisti dell'Orchestra da Camera Luigi Boccherini", sono una formazione flessibile di musicisti nata in seno all'omonima Orchestra con l'intento di fare musica in vari ensemble, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.