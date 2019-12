Cultura e spettacolo



Corrado Augias ospite dei Puccini Days 2019

martedì, 10 dicembre 2019, 11:28

Sabato 14 dicembre (ore 21) al Teatro del Giglio il grande giornalista e scrittore Corrado Augias sarà ospite dei Puccini Days 2019 con la sua nuova narrazione su Tosca, un nuovo racconto teatrale dedicato a Giacomo Puccini dal titolo “Corrado Augias narra Tosca”. Di e con Corrado Augias, l’evento è curato, per supervisione tecnica e mise en éspace, da Angelo Generali per Corvino Produzioni. Tema portante della sesta edizione dei Puccini Days, Tosca sarà narrata da Augias con la consueta capacità di analisi e competenza che contraddistinguono ogni suo spettacolo sui grandi temi della musica e dell’arte.

Giornalista e scrittore, Corrado Augias è nato a Roma. È stato molti anni all’estero: Parigi prima, New York poi, da dove è stato corrispondente del settimanale "L'Espresso" e del quotidiano "La Repubblica", al quale tuttora collabora. Per “La Repubblica”, cura la rubrica quotidiana di corrispondenza con i lettori. Ha pubblicato molti libri di narrativa e di saggistica, ha scritto per il teatro, ideato e condotto numerosi programmi televisivi. Dal 2006, sempre con Corvino Produzioni, porta in scena nei teatri di tutta Italia e non solo spettacoli dedicati alle grandi figure della storia della musica e dell’arte. All'inizio degli Anni Sessanta ha partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana con il Teatro del 101, diretto da Antonio Calenda, per il quale ha scritto Direzione Memorie e Riflessi di conoscenza, protagonista Gigi Proietti. Hai ideato e presentato trasmissioni televisive molto popolari tra le quali "Telefono Giallo" su casi criminali irrisolti, il programma di libri "Babele", la rubrica quotidiana "Le storie - Diario Italiano", tutti per Raitre. Numerose edizioni e traduzioni in Europa e negli Stati Uniti hanno avuto i suoi "romanzi" sulla città: I segreti di New York. Londra, Parigi e Roma. Al teatro è tornato con Le fiamme e la ragione, coproduzione Promo Music e Festival della Scienza di Genova 2007 (Regia Ruggero Cara), in cui ha portato in prima persona sulla scena la vicenda umana di Giordano Bruno.

Il Festival Lucca Puccini Days è frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i prestigiosi patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Manifattura Sigaro Toscano, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini, ACelli Group e Italia Technology Alliance.

Biglietti da 10,00 a 20,00 euro, con speciali riduzioni per gli Abbonati alle Stagione del Teatro del Giglio. Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – e-mail biglietteria@teatrodelgilgio.it) e su www.teatrodelgiglio.it.