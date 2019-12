Cultura e spettacolo



“Cosa rischiano i nostri figli”: un libro per riflettere

domenica, 15 dicembre 2019, 12:25

di francesca sargenti

In una sala piena di genitori, nonni e insegnati Paolo Del Debbio ha presentato il suo libro “Cosa rischiano i nostri figli - l’incertezza di una generazione”, che affronta un tema attuale legato in particolare ai giovani, intrappolati nella rete della connessione e del dominio di internet, sottraendosi alla vitalità e alla vita reale, a favore di una vita virtuale.

Alla presentazione del libro, c'erano gli organizzatori dell’evento Donatella Buonriposi, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e Gina Truglio, titolare della libreria Ubik, e Umberto Sereni, docente di storia contemporanea, in qualità di moderatore dell’evento.

“Sono molto onorata ospitare negli uffici di un’istituzione pubblica che si occupa di educazione – ha commentato Donatella Buonriposi – l’evento di oggi, perché credo sia il luogo ideale, per affrontare il tema della condizione giovanile dei nostri ragazzi e dei loro genitori, anch’essi nativi digitali. Come scuola è’ fondamentale agire con le famiglie, per dare opportunità ai giovani, e posso affermare che con la mia esperienza ho riscontrato che essi hanno una gran voglia di vivere e di andare avanti”.

Il libro scritto dal giornalista Paolo del Debbio, spinto dall’amore per le figlie, affronta il tema della dipendenza digitale, che riguarda il 12 per cento dei 2 milioni e 800 mila ragazzi adolescenti in Italia, ovvero 300 mila ragazzi. Un dato impressionante, se si pensa che questa è ormai una vera patologia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Stiamo parlando della IAD -Internet Addiction Desorder, che si manifesta con una sintomatologia simile a quella che osserviamo in soggetti dipendenti da sostanze psicoattive, può indurre, quindi, dipendenza psicologica e danni psichici e funzionali per il soggetto, catalogabile come un disturbo ossessivo-compulsivo. L’aggravante, se di questo si può parlare, è che la rete internet, a differenza di altre dipendenze quali alcol e droga, non costa ed è sempre a disposizione.

“Ho deciso affrontare questo tema – ha spiegato Paolo Del Debbio – affinché fosse acquisita consapevolezza da parte delle famiglie e della società in cui viviamo. Ci tengo a precisare che è una patologia da cui si guarisce, non essendoci assimilazione fisica, ma questo non significa che sia meno insidiosa rispetto ad altre forme di dipendenza, quali droghe e alcol.”

Questa malattia colpisce nell’età dell’adolescenza, ovvero in un momento di fragilità dell’essere umano, dove sia ha una difficoltà a dominare il passaggio da bambino ad adulto, e la scoperta di un mondo alternativo, non reale, ma virtuale, dove ci sono solo successi, grandi abbracci, gioia, e non ci sono confronti, può affascinare i giovani. I ragazzi di oggi non sempre hanno il filtro per selezionare tutte le informazioni che il mondo di internet gli pone davanti, questo perché non c’è più una rete sociale e una trasmissione di valori e di conoscenze culturali che, per le generazioni precedenti costruivano i “filtri” di selezione.

In provincia di Lucca, come è stato reso noto dai risultati dell’ ”Indagine sull’incidenza delle dipendenze da cibo, sull’uso problematico degli strumenti informatici e di internet e delle sostanze di abuso”, effettuata ne corso dell’anno scolastico 2018/2019 dalla Fondazione BRF – Istituto per la ricerca scientifica in Psichiatria e Neuroscienze, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara - UST, il problema è presente. Proprio per questo l’UST sta predisponendo azioni comuni che partendo con il coinvolgimento dei presidi e dei docenti arrivino ai ragazzi.

“E’ un libro che va letto – ha concluso il prof. Umberto Sereni – ma anche meditato, perché ci fa riflettere ed oggi, che siamo in un tempo di chiacchiere, ce n’è bisogno. Dobbiamo sforzarci di fare emergere nei nostri figli la vita vera. L’umano e l’umanità ci salvano, dobbiamo uscire dalla tribù ed unirsi agli altri. Anche questa è una battaglia per la vita, e come tutte le battaglie, non è persa in partenza, bisogna essere sorretti dalla speranza, che è poi la vita stessa. Non ci sono ricette, ma ci deve essere un atteggiamento di umiltà e comprensione”.

Foto Ciprien Gheorghita