Diplomi di laurea estera per 16 allievi di Jam Academy Lucca

martedì, 10 dicembre 2019, 12:27

200 anni fa Giacomo Leopardi, a poco più di venti anni, scriveva "L'infinito" In occasione di questa grande ricorrenza giovedì 12 alle ore 17:30 presso la saletta San Franceschetto, in Piazza S. Francesco ci sarà l'ncontro su "Cosa è (stato) per noi l'infinito di Leopardi"

martedì, 10 dicembre 2019, 11:28

Sabato 14 dicembre (ore 21) al Teatro del Giglio il grande giornalista e scrittore Corrado Augias sarà ospite dei Puccini Days 2019 con la sua nuova narrazione su Tosca, un nuovo racconto teatrale dedicato a Giacomo Puccini dal titolo “Corrado Augias narra Tosca”

martedì, 10 dicembre 2019, 08:53

Per le iscrizioni dell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto Comprensivo Lucca 4 ha promosso una serie di incontri, i cosiddetti "open day", per consentire ai genitori di visitare le strutture e nel contempo approfondire la conoscenza dell'offerta formativa

lunedì, 9 dicembre 2019, 18:25

La visita comprende un percorso esterno del complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico, un percorso all'interno nelle zone agibili dell'ex manicomio (giardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostri della divisione femminile e maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica) ed un percorso espositivo presso la restaurata Casa Medici sede della...

lunedì, 9 dicembre 2019, 16:05

Tutto esaurito per lo spettacolo che chiude l'anno di eventi per i 30 anni della Cooperativa La Mano Amica.Solo il loggione è rimasto libero per il musical più esplosivo di sempre portato in scena da Vijay Pierallini con Movinart Dance Studio e LYM Academy Lucca.

lunedì, 9 dicembre 2019, 11:35

Al Museo nazionale di Villa Guinigi la cultura classica, ponte tra passato e presente, si racconta attraverso un esperimento di letteratura contemporanea