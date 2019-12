Cultura e spettacolo



Friday I'm Esterina: un incontro speciale con la band lucchese

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:35

Un Friday I'm in Love particolare, singolare e unico, quello in programma allo Sky Stone & Songs il 20 dicembre a partire dalle 18:30, fino a quando ci saranno persone che hanno voglia di parlare di musica. Si chiamerà, infatti, Friday I'm esterina e protagonista sarà proprio la band lucchese.

I musicisti che compongono esterina saranno, infatti, allo Sky Stone per chiacchierare con chi parteciperà all'incontro: si parlerà della loro musica, ma anche della musica che a loro piace, quella che li ha influenzati e li influenza e della musica che proprio non vale la pena di ascoltare. L'incontro sarà anche l'occasione – forse – per scoprire qualcosa sul Concerto di Natale, quell'appuntamento la sera del 25 dicembre che è diventato oramai una tradizione per i lucchesi.

Un'occasione speciale per conoscere più da vicino e in modo del tutto inusuale una delle formazioni più interessanti nate sul nostro territorio.

L'ingresso è libero e altre informazioni si possono trovare sul sito www.skystoneandsongs.it.