Giampiero Olivetto presenta il libro “La Dolce Vita di Fraka”

giovedì, 5 dicembre 2019, 12:15

Venerdì 6 dicembre, alle ore 17.30 nel ridotto del teatro. L'appuntamento, che vedrà protagonista l'autore del libro Giampiero Olivetto, è inserito nella programmazione dei Puccini Days 2019.

Giampiero Olivetto, giornalista (ex caporedattore RAI) è autore della biografia del veronese Arnaldo Fraccaroli (1882-1956), per quasi cinquanta anni inviato del Corriere della Sera, amico di Puccini e autore di alcune biografie sul Maestro, oltre che poeta, filosofo, umorista e commediografo. Il libro, dal titolo “La Dolce Vita di Fraka”, è composto da 500 pagine corredate da una cinquantina tra foto, lettere e documenti d’epoca, e pubblicato dalla casa editrice romana All Around nella collana “Giornalisti nella storia”, realizzata con la Fondazione per il Giornalismo Paolo Murialdi; la prefazione del volume è di Gian Antonio Stella.

Fraccaroli – che amava definirsi “commesso viaggiatore della curiosità altrui” e che spesso si firmava Fraka - è stato un cronista che sapeva fotografare con le parole. Grazie alla sua versatilità, produsse migliaia di articoli d'ogni genere e oltre cento tra romanzi, libri di viaggi, novelle, saggi, lavori teatrali, biografie (tre sull'amico Puccini). Aveva classe e talento straordinari, e una capacità unica di passare dal reportage di guerra alla commedia brillante, dai racconti fantasy alla cronaca e alla descrizione filmica di persone e ambienti. Inventò l'espressione Dolce Vita, così titolando una sua opera. Durante il primo conflitto mondiale fu uno dei migliori corrispondenti dal fronte, e per il suo comportamento eroico ottenne una croce e una medaglia al valor militare. Rese celebre la frase “Meglio vivere un'ora da leone che cent'anni da pecora”. È stato uno dei primi giornalisti a volare su dirigibili e aeroplani e a visitare Hollywood. Scoprì e fece conoscere l'America degli Anni Ruggenti e il jazz. Dal 1920 al 1940 girò tutti i continenti, svelando agli italiani il mondo e le novità del secolo.

Per l’occasione, sarà esposto l’orologio donato da Giacomo Puccini a Fraccaroli, che è stato recentemente acquisito dalla Fondazione Giacomo Puccini grazie ad un fondo messo a disposizione da ACelli Group.