Cultura e spettacolo



Giornata mondiale lotta all'Aids: una performance teatrale

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:31

Performance teatrali e dati statistici, approfondimenti scientifici e lezioni sulla prevenzione e sulla cure mediche, domande e risposte molto partecipate. Si è sviluppata su questi filoni la mattinata svoltasi a Palazzo Ducale nell'ambito delle iniziative per la Giornata mondiale della lotta all'Aids e del progetto Ultimora.

In una sala Tobino gremita di scolaresche superiori del territorio si è tenuta, appunto, una delle tappe conclusive del progetto 'Ultimora' che ha sempre visto un'ampia e convinta partecipazione degli studenti che anche quest'anno sono stati coinvolti nella produzione di articoli, foto, progetti video e laboratori teatrali.

Questo progetto di comunicazione sociale ha l'obiettivo di mettere al centro il punto di vista dei giovani su un tema così complesso, sottolineando il valore della comunicazione sociale, come mezzo di informazione, dialogo e partecipazione.

Dopo la simpatica e apprezzatissima performance teatrale realizzata dagli studenti dell'istituto Civitali sono intervenuti il dottor Michele De Gennaro che ha affrontato coi ragazzi il tema della prevenzione partendo dai dati di diffusione della malattia, a cui sono seguiti i contributi di Adriano Scarmozzino (funzionario della Provincia di Lucca) di Francesco Speroni e di William Satyamo.

La seconda parte ha visto la presentazione del blog "Ultimora" da parte di Jonathan Adami, la presentazione di una App della Regione Toscana "I lofe safe sex", e gli interventi di Maria Cristina Tognetti (Anlaids Versilia) e di Chiara Bertozzi (Ceis responsabile della casa famiglia "Mons. Agresti" di Lucca.

Intanto mercoledì 4 dicembre, alle 21.15, è in programma nella sede provinciale de "Il Cantiere" di Lucca, in via del Brennero n. 673, la proiezione del docu-film " + o – Il sesso confuso – racconti di mondi nell'era Aids" a cura dei giovani dell'associazione "Magolfa". Come lo scorso anno, saranno presenti alcuni esperti che daranno il loro contributo informativo durante il dibattito che seguirà la visione del film: tra questi proprio il medico infettivologo Michele De Gennaro dell'Ospedale S. Luca di Lucca che sarà coadiuvato da personale infermieristico.