I vincitori del concorso “Ricordando Letizia Romizi”

sabato, 21 dicembre 2019, 20:17

Sabato 21 dicembre si sono svolte le premiazioni per la seconda edizione del concorso “Ricordando Letizia Romizi” presso l’ISI Pertini di Lucca. Il concorso è stato organizzato dall’associazione gli Ex del Pertini con il desiderio di ricordare la professoressa di lettere Letizia Romizi, venuta improvvisamente a mancare nel 2013, che sempre è stata apprezzata da studenti e professori per bravura e umanità. I partecipanti hanno scritto la recensione di un film a scelta su quelli proposti dalla giuria del concorso; quindi sono stati decretati, nell’ordine, i vincitori: Angelica Marie Austria (4B ITT), recensione del film Monsieur Batignole; Maichol Barber (4A ITT), recensione de L’apparenza inganna; e Maaroufi Sara (3B ITT), anch’essa commentando il film L’apparenza inganna.



La giuria è stata composta dai professori: Mariapia Frigerio e Marco Puccinelli e dall’ex studente Francesco Magrini. Commenti relativi alle recensioni: - Angelica Marie Austria (4B ITT), “recensione professionale che rivela padronanza della lingua, con un giusto equilibrio fra trama e giudizio. Ottima la scelta del titolo”. - Maichol Barber (4A ITT), “lettura del film molto interessante e approfondita, soprattutto per i riferimenti alla realtà odierna”. - Maaroufi Sara (3B ITT), “Buona scelta del titolo per una recensione che tocca gli snodi fondamentali del film, con una notevole capacità di sintesi”.