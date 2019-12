Cultura e spettacolo



Il Polo ”Fermi-Giorgi” apre le porte al cinema

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:18

Il Polo ”Fermi-Giorgi” apre le porte al cinema. Venerdì 20 dicembre il regista Sydney Sibilia incontrerà gli studenti del Polo scientifico, tecnologico, professionale “Fermi-Giorgi”. L'evento si terrà nell'Aula Magna dell'Istituto dalle 11:00 e le 13:00 e sarà moderato dalla sceneggiatrice e regista lucchese Cristina Puccinelli. Sydney Sibilia è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, conosciuto dal grande pubblico per la trilogia Smetto quando voglio, con la quale ha affrontato in modo divertente il delicato tema del precariato.

L'incontro fa parte delle attività legate al progetto “Laboratorio Cinema” che Il Polo “Fermi- Giorgi” ha ideato e realizzato con il sostegno del MiBACT di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, in collaborazione con ODU Movies e Fondazione Banca del Monte di Lucca e con il patrocinio del Comune di Capannori. Il progetto propone un percorso formativo alla scoperta delle professioni del mondo del cinema. Il corso, totalmente gratuito, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lucca ed è mirato alla formazione e alla produzione di piccoli prodotti audiovisivi.

La formazione sarà suddivisa in quattro moduli della durata di 20 ore ciascuno, che affronteranno i seguenti temi: dall'idea alla messa in scena; i professionisti sul set; la post produzione; la sfida dei corti. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore cinematografico e degli audiovisivi. Un'occasione imperdibile per gli studenti della provincia di Lucca, che si misurano quotidianamente con gli strumenti multimediali, ma che spesso non ne conoscono l'enorme potenziale e non li utilizzano in modo creativo. Per informazioni e iscrizioni scrivete al seguente indirizzo e-mail: laboratoriodicinema2020@gmail.com o consultate il sito www.istitutofermi.it I candidati dovranno fornire dati anagrafici, contatto telefonico, indirizzo e-mail, e indicare chiaramente quale modulo intendono frequentare entro il 06/01/2020. Il quarto modulo si ritiene obbligatorio per tutti gli iscritti.