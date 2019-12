Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra fotografica "La mia Lucca" di Giuseppe Lunardi

venerdì, 6 dicembre 2019, 10:02

di barbara ghiselli

Inaugura sabato 7 dicembre alle 17 nella sede dell'Associazione Lucchesi nel Mondo nel castello di porta San Pietro sulle Mura urbane, la mostra fotografica "La mia Lucca" dell'artista Giuseppe Lunardi, socio attivo del Fotoclub Lucchese BFI.

"Lunardi ha voluto rappresentare con i propri occhi, - ha spiegato il presidente del Fotoclub Lucchese BFI Filippo Gemignani – la città di Lucca, impiegando più di un anno per la realizzazione tecnica delle opere. Ha scelto di eliminare dalla scena persone, animali , auto e qualsiasi elemento di disturbo, rendendo la materia rappresentata nuda e cuda, senza alcuna appendice che potesse creare distrazione. Ha però voluto aggiungere un elemento personale con un tocco di 'impressionismo pittorico' che addolcisce la realtà e permette di rappresentare l'essenza dei luoghi e delle vie con spirito fiabesco, come se fossero immerse in un'atmosfera magica e onirica".

Gemignani ha poi sottolineato che, in questo modo: "Tutte le immagini rappresentate documentano aspetti e angoli molto noti della città , ma li osserviamo con occhi diversi, sicuramente come non li abbiamo mai visti prima e immedesimandoci nell'intenzione di Lunardi ci sentiamo di affermare che stiamo osservando con vivo apprezzamento la 'nostra' Lucca molto diversa e più 'pura' da come la vediamo solitamente, ricavandone un sorriso interiore che ci appaga e ci gratifica".

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 15 dicembre tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 14.30 alle 17.30.