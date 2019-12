Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra fotografica "Processioni della tradizione in Lucca"

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:43

di barbara ghiselli

All'interno dell'iniziativa dell' Associazione Lucchesi nel Mondo"Una porta per l'arte", è stata inaugurata martedì 17 dicembre nel castello di porta San Pietro sulle mura urbane al civico 6, la mostra fotografica "Processioni della tradizione in Lucca", esposizione che resterà aperta fino al 28 dicembre compreso.



Come è facilmente intuibile dal titolo della mostra, l'esposizione realizzata dall'associazione culturale "Labirinto dell'Immagine" è un percorso fotografico in bianco e nero all'interno di quelli che sono i riti processionali più' importanti per i lucchesi.

L'esposizione parte con la "Festa dell'esaltazione della Croce" (13/14 settembre), molto amata e sentita in tutta la provincia di Lucca e celebre soprattutto per la processione notturna a lume di candela detta "La Luminara".

Si passa inoltre alle più' austere ma non per questo meno significative fotografie de"La processione penitenziale del venerdì santo" (il giro delle sette chiese della misericordia di Lucca) dove i confratelli, a piedi scalzi e in veste nera con la buffa calata, portano il crocifisso per le vie cittadine e si prosegue poi con"La processione del preziosissimo sangue" (ora, non più' effettuata), dove varie confraternite portavano in processione l'ampolla contenente il sangue di Cristo.

Le fotografie della mostra sono state realizzate da Augusto Biagioni, Ugo Conti, Nico Cerri, Carlo D'Olivo, Enrico Nardi e Alberto Silvestri.

All'inaugurazione, tra gli altri, erano presenti, la presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

La mostra a ingresso libero sarà aperta tutti i giorni esclusi il 23 e il 25 dicembre.