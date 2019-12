Cultura e spettacolo



“La bellezza salverà il mondo” al Teatro Nieri di Ponte a Moriano

sabato, 21 dicembre 2019, 11:27

“La bellezza salverà il mondo”:così disse Dostoevskij qualche secolo fa, un aforisma sempre valido e sempre vero per affermare con forza che le brutture del mondo non possono distoglierci dalla bellezza che abbiamo intorno: un paesaggio, un sorriso sincero, una canzone, un atto gentile, una parola di conforto. Immersi dentro a uno schermo o assorbiti dalle nostre battaglie quotidiane, ci dimentichiamo che in fondo basta davvero poco per essere felici e stare bene con se stessi e con gli altri; bisognerebbe solo spalancare un po’ più gli occhi per capire che oltre l’orizzonte visibile, c’è un universo infinito, di fogli bianchi da disegnare, di nuvole da trasformare in arcobaleni. E l’arte, in tutte le sue sfaccettature, è proprio questo: la matita o il pennello di cui siamo dotati per ricolorare il nostro destino!

Questo è il messaggio scaturito dal laboratorio teatrale portato avanti dai docenti del Giorgi, Maria Grazia Masini, Beniamina Callipari e Andrea Gigli, con la collaborazione di Andrea Berti de “La Cattiva Compagnia” e che ha visto coinvolte le classi 2D e 3D. Il percorso che, ieri sera, è arrivato al suo culmine, con la rappresentazione andata in scena al teatro “Nieri” di Ponte a Moriano, ha permesso agli alunni di riflettere sulla società odierna, su ciò che ci allontana dall’altro, telefonini, videogiochi e dispositivi vari che condizionano pesantemente l’esistenza dei nostri giovani e non solo, sul modo corretto di approcciarsi alle persone, sull’importanza di pesare le parole ed i gesti che possono ferire inesorabilmente chi ci sta di fronte!

I ragazzi sono stati i veri protagonisti, rispondendo positivamente e facendosi sentire con la loro semplicità, con una sincerità frutto del loro vissuto che ci ha, così, restituito uno spaccato di vita vera! La performance si è rivelata eccellente e gli applausi del pubblico presente sono stati più che meritati! L’entusiasmo e la soddisfazione dei ragazzi sono stati il premio più grande per docenti e genitori! Non c’è dubbio: la bellezza continuerà a salvarci!

Beniamina Callipari