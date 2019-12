Letture animate alla libreria Ubik di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:39

All'interno dell'iniziativa dell'associazione Lucchesi nel Mondo "Una porta per l'arte", è stata inaugurata ieri (29 dicembre) nel castello di porta San Pietro sulle mura urbane al civico 6, la mostra fotografica "Luci magiche dalla Lapponia" di Giuseppe Pellicci che resterà aperta fino al 6 gennaio compreso

domenica, 29 dicembre 2019, 12:17

Sabato 2 maggio nella chiesa di S. Maria dei Servi. Prevendite aperte al Teatro del Giglio. Dopo l'annuncio della presenza di Ezio Bosso, un altro grande protagonista per il festival promosso da Associazione Musicale Lucchese e Teatro del Giglio

sabato, 28 dicembre 2019, 18:32

Colta, di origine corsa, appassionata di teatro, amante del mondo culturale e padrona di un buon francese. È quanto emerso all'incontro-conferenza di stamani nella sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale grazie all'associazione Napoleone ed Elisa in Toscana

sabato, 28 dicembre 2019, 13:09

Musica e parole per grandi e piccini. Sarà un’Epifania in festa nella chiesa di San Francesco per il concerto “Favole in musica”, che si terrà lunedì 6 gennaio, alle ore 17, organizzato, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, dall’Associazione Animando e dalla Fondazione Cassa di...

venerdì, 27 dicembre 2019, 18:10

Una tavola imbandita con vista sul quattrocentesco chiostro e il sole che sta per tramontare. Sembra la scena di un film e invece siamo in piazza dei Servi dove è stato conferito il "Premio migliori lettori 2019" presso la biblioteca civica Agorà

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:47

Un anno di cinema si sta chiudendo con numeri positivi per l’intero settore, che ha visto una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni ed una crescita a doppia cifra rispetto al 2018, ed il nuovo inizia con una proposta cinematografica per la notte di Capodanno