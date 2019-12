Cultura e spettacolo



Lions Le Mura dona un nuovo contrabbasso all'ISSM "L. Boccherini"

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:43

di emanuele pellicci

Una donazione ricca di significato, sia culturale che pratico, è avvenuta questa mattina presso l'Istituto superiore di studi musicali "L.Boccherini" a Lucca. Lions Le Mura dona un nuovo contrabbasso all'Istituto grazie al quale gli allievi potranno studiare ed esercitarsi. La consegna dello strumento è avvenuta con un gesto simbolico tra il Dott. Claudio Cecchella, rappresentate Lions Club Lucca Le mura ed il direttore dell'Istituto Dott.Fabrizio Papi. Presenti anche alcuni studenti dell'Istituto che hanno accolto lo strumento con gioia e forte interesse.

" Questo è un bel momento per i Lions e l'Istituto Boccherini. I club Lions hanno come scopo fondamentale quello di servire le comunità, soprattutto per quanto riguarda i settori fondamentali come la povertà e la tutela della salute - apre così l'incontro il Dott.Guglielmo Menchetti, presidente attuale Lions Club Lucca Le Mura - e grande importanza viene data all'educazione dei i cittadini in merito alla prevenzione. Ad esempio ci sono iniziative rivolte alla diagnosi precoce del diabete e cancro pediatrico portando risorse e sostegno in tutti i sensi. Siamo però molto attenti anche alla cultura perché essa rappresenta l'humus su cui i giovani possono crescere e diventare cittadini consapevoli e responsabili. Il nostro club ha dunque voluto dare un contributo alla realtà musicale lucchese che oltre al valore materiale possa essere significativo in termini di cultura".

C'è un forte appezzamento tra i presenti per questo tipo di visione e prospettiva legata a questo gesto di donazione.

"C'è stata una fase preparatoria per giungere a questa donazione - prosegue il prof. Claudio Cecchella ex presidente del Lions Le Mura - attraverso la raccolta fondi avvenuta in due concerti. Uno al Teatro del Giglio ed il secondo concerto è avvenuto al Teatro di Montecarlo (LU) dove sono state eseguite anche musiche di Boccherini, il tutto organizzato da Lions Le Mura. Due eventi culturali che hanno portato un ricavo per la donazione dello strumento. Tutto questo avvenuto in una prospettiva di sinergia tra il nostro Club e l'ISSM di Lucca."

Diventa evidente quanto siano allineate le volontà nel perseguire obiettivi così importanti da parte del lionismo locale e da parte della struttura dirigenziale dell'Istituto Boccherini di Lucca.

"Appresi la possibilità di questa iniziativa con grande gioia - interviene il direttore dell'Istituto Dott. Fabrizio Papi - sapendo che un associazione così importante come Lions avesse deciso di mettere a disposizione del nostro istituto il proprio tempo, denaro e forze per consentire l'acquisto di uno strumento. Questo testimonia che negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la musica e credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni, come squadra tra docenti e direttori che si sono avvicendati, abbia portato ad un importante espansione artistica. Il tutto sempre mirato ad una partecipazione del territorio alle nostre manifestazioni, portando il meglio di noi in termini di produzione musicale ed artisti".

Il contrabbasso è un prodotto di liuteria rumena messo a punto dal celebre liutaio Cristiano Scipioni. Uno strumento molto apprezzato dagli stessi docenti dell'Istituto.

"E' bella questa attenzione verso di noi - aggiunge il Maestro Ragghianti - ed essendo io insegnante di contrabbasso posso dire che è un gesto che cambierà almeno in parte la vita degli allievi. Lo strumento sarà sicuramente utilizzato anche nell'orchestra del conservatorio. Il contrabbasso rimarrà sempre a disposizione di tutti gli studenti che per varie ragioni non possono usufruire di uno strumento proprio".

Avvicinandosi il momento della donazione, non così dunque solo come gesto simbolico, si è creato un particolare interesse verso il funzionamento del mondo lionistico.

"Nel panorama generale lionistico della Toscana -conclude il Dott.Giuseppe Guerra, Secondo Vicegovernatore Lions del distretto della Toscana - sono presenti novantadue club per circa 3mila200 soci. Siamo presenti in tutto il mondo con rappresentati presso l'ONU. Per noi è molto importante l'azione dei club a livello locale perché il "service" locale ha come scopo il sostegno anche alla cultura, proprio come in questa donazione all'ISSM di Lucca. Naturalmente la nostra attenzione va anche ai sostegni umanitari dove vi è il problema della fame e della salute".

Viene così consegnato il contrabbasso in un clima di piena soddisfazione di tutti i presenti attraverso uno scambio simbolico dello stendardo dei Lions. Trasmettendo finalmente un reale passo in avanti di sinergia tra queste due importanti realtà del territorio lucchese.