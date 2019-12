Cultura e spettacolo



L’Istituto Comprensivo Lucca 5 si presenta

mercoledì, 11 dicembre 2019, 08:39

Le nove scuole dell’istituto aprono le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio 2020.

Le scuole sono pronte per accogliere le famiglie e mostrare loro come sono organizzate, quali attività vengono proposte e come si sviluppa una giornata tipo tra classi e laboratori. Saranno proprio i ragazzi a presentarsi e a fare da guida, a loro sarà possibile chiedere dettagli, curiosità, aneddoti mentre i docenti saranno disponibili per rispondere a domande più tecniche.

Lo studente, per noi, è al centro delle proposte formative perché vogliamo che sia il vero protagonista del proprio percorso di crescita. Offriamo un insegnamento ricco, variato, differenziato, capace di mettere in campo un’ampia gamma di risorse e strumenti didattici, di metodologie, di prodotti.

Questi momenti permettono di scoprire quali sono i 5 passi che ci guidano e che implicano coniugare la libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e di innovazione, con i grandi temi dell’educazione e dell’apprendimento. Dunque sono un’occasione di riflessione per tutti. Non appartengono ad un movimento ma alla scuola in quanto tale.

Lavoriamo sugli spazi, stiamo realizzando un’aula innovativa, sia per la primaria che per la secondaria di I grado, che coniuga il digitale con il tradizionale ed il tinkering. La scuola secondaria dispone di ambienti unici come il laboratorio di cucina, il laboratorio di falegnameria, un teatro, un’aula di musicae un’aula informatica.

Il nostro obiettivo è il benessere sia degli studenti che dei docenti e lavoriamo molto sull’organizzazione dell’ambiente e sulla gestione della classe e della sezione, con la responsabilizzazione degli alunni, la semplificazione delle procedure ed una buona progettazione delle attività.

La scuola, per noi, è una comunità educante che non può prescindere dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei genitori.

I nostri docenti sono professionisti preparati, formati, motivati che credono nell’importanza e nella responsabilità del proprio ruolo, stimolati a rinnovarsi continuamente e ad imparare anche dai propri allievi.

L’istituto è molto sensibile anche alla didattica digitale, una delle nostre scuole primarie ha infatti vinto un concorso nazionale, il game school e due classi si sono piazzate al primo e secondo posto e questo ha aperto nuove sperimentazioni nella normale quotidianità didattica. Inoltre grazie ai FondiPON sono stati attivati percorsi extracurricolari di educazione alla cittadinanza digitale che hanno coinvolto sia i ragazzi della primaria che della secondaria di primo grado, sollecitandoli a nuove esperienze formative e didattiche.

Inoltre la scuola secondaria di primo grado partecipa la progetto nazionale, coordinato dall’associazione Senza Zaino, denominato “L’ora di lezione non basta” che mira a promuovere il benessere e la crescita armonica dei ragazzi, prevenire precocemente varie forme di disagio, sviluppare maggiormente l’alleanza con le famiglie ed il territorio e rafforzare le competenze dei giovani.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.lucca5.edu.it e cliccando sulle foto delle scuole potrete avere maggiori informazioni!

Scuole Infanzia: S. Michele di Moriano, S. Cassiano a Vico, Ponte a Moriano

Scuole Primarie: S. Pietro a Vico, S. Cassiano a Vico, Saltocchio,

Ponte a Moriano, S. Michele di Moriano

Scuola Sec. primo gr. Ponte a Moriano

Alunni ed insegnanti vi invitano alla presentazione della nostra scuola!

SCUOLE D’INFANZIA SCUOLE APERTE Infanzia Ponte a Moriano 13/12/2019 dalle 17:00 alle 18:00 Infanzia San Cassiano a Vico 17/12/2019 dalle 16:30 alle 17:30 Infanzia San Michele di Moriano 09/01/2020 dalle 16:30 alle 18:00 SCUOLE PRIMARIE SCUOLE APERTE: Primaria San Pietro a Vico 11/12/2019 dalle 16:45 alle 18:45 Primaria San Cassiano a Vico 16/12/2019 dalle 17:00 alle 19:00 Primaria San Michele di Moriano 16/12/2019 dalle 17:30 alle 19:00 Primaria Ponte a Moriano 17/12/2019 dalle 17:00 alle 18:30 Primaria Saltocchio 19/12/2019 dalle 17:30 alle 19:00 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLE APERTE Secondaria Ponte a Moriano 14/12/2019 dalle 17:00 alle 19:00 17/01/2020 dalle 21:00 alle 22:00 ORIENTIAMOLI Incontro per l’orientamento scolastico dedicato agli alunni delle classi terze: 11/12/2019 dalle 16:00 alle 19:00 presso la scuola secondaria di 1°