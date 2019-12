Cultura e spettacolo



Lo spettacolo di Natale “A Christmas Musical” al Teatro del Giglio

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:24

Ieri, martedì 17 dicembre, le Scuole Bilingue di Lucca, i Licei Internazionale Quadriennale e Linguistico Byron davanti ad oltre 500 spettatori, hanno portato in scena il loro spettacolo natalizio “A Christmas Musical” al Teatro del Giglio.



Dopo il benvenuto della Direttrice della English Primary School e delle Scuola Media Internazionale Eimear Marnell ed i saluti della prof.ssa Donatella Buonriposi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa, lo show è iniziato. “A Christmas Musical”, spettacolo cantato, ballato e recitato si è ispirato alla storia natalizia del Grinch, creatura scorbutica, cinica e irascibile che odia il Natale e decide quindi di rubare tutte le decorazioni natalizie della cittadina di “Chinonso”, che quindi all’improvviso si ritrova “senza” il Natale. Il Teatro del Giglio, location d’eccezione esaurito come nelle migliori occasioni, ha fatto da cornice perfetta ad uno spettacolo diverso e divertente. Lo spettacolo ha coinvolto 246 alunni delle Scuole Bilingue di Lucca, dai 3 ai 18 anni, dalla Scuola dell’Infanzia ai Licei Internazionale Quadriennale e Byron, passando per la English Primary e Scuola Media Internazionale. Un progetto ambizioso, per cui ragazzi di tutte le età hanno collaborato per mesi, aiutandosi e lavorando insieme per andare in scena insieme davanti a genitori e familiari. Grazie alla Direzione Artistica di Emiliana Paoli, aiutata da Monica Bocci e l’attore Matteo Micheli, gli alunni sono riusciti a portare in scena un vero e proprio Musical Natalizio: canzoni in italiano e inglese, scenette comiche, attori di tutte le età e trascinanti coreografie.



Uno spettacolo che è riuscito a rappresentare l’aria che si respira al nuovo polo scolastico di Viale San Concordio 81, dove le famiglie possono trovare un ambiente educativo sicuro, stimolante, inclusivo e con un’attenzione specifica per l’internazionalità e le lingue straniere; un’atmosfera che non è solo Natalizia, ma che dura tutto l’anno scolastico. Il Grinch della storia odia il Natale perché lo vede specchio dell’avidità delle persone, prese dai regali e da inutili desideri che fanno spesso dimenticare loro il senso profondo di questa festa così importante.



“A Christmas Musical” ha voluto quindi ricordare la vera essenza del Natale: un giorno speciale per sentirsi fortunati per le comodità che spesso diamo per scontate, ma soprattutto per essere contenti, semplicemente per il fatto di essere circondati da persone che hanno a cuore la nostra felicità. La serata si è conclusa con i saluti e gli auguri di un commosso ed emozionato Aldo Casali, Presidente di Esedra Srl, che ha ringraziato il pubblico, le maestre, gli artisti e soprattutto i meravigliosi bambini e ragazzi che hanno danno vita ad uno spettacolo indimenticabile.