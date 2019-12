Lucca Classica, da domani aperte le prevendite per Ezio Bosso

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:22

La rassegna corale organizzata nel periodo natalizio dalla Associazione Cori della Toscana delegazione di Lucca in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese e la stessa Compagnia Balestrieri di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca e delle Fondazioni B.M.L. e C.R.L. prevede l'esibizione di due cori a pomeriggio

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:17

Si conclude con un appuntamento che fa ormai parte della tradizione dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” un 2019 che ha regalato molte soddisfazioni per la crescita costante della sua offerta formativa e artistica e per i risultati ottenuti dai suoi allievi

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:16

Tutto esaurito per il tradizionale concerto di Natale che Aci Lucca offre ai suoi soci. Un appuntamento sempre più atteso e coinvolgente che domani sera, venerdì 13 dicembre, nella Chiesa di San Francesco, riunirà tantissime persone per emozionarsi all'ascolto dei canti gospel di "Danton Whitley & The Mosaic Sound"

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:44

In occasione del periodico svolgimento del mercato dell'antiquariato nel terzo fine settimana di ogni mese a Lucca, sabato 14 dicembre sarà straordinariamente aperto il percorso olfattivo "Il Naso e la Storia" a Palazzo Ducale

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:42

Un pomeriggio all'insegna dell'accoglienza dei genitori e dei ragazzi delle scuole medie

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:35

La qualità della vita di chi è sottoposto a cure oncologiche può trarre grande beneficio da un'attività fisica mirata. Di questo si parla sabato 14 dicembre, a partire dalle 16:30, alla sede del Coni di Lucca, in via Einaudi 150 a Sant'Anna, dove si terrà l'incontro divulgativo sul ruolo della...