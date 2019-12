Cultura e spettacolo



Lynyrd Skynyrd al Lucca Summer Festival

martedì, 3 dicembre 2019, 18:05

Il tour d’addio della storica band Americana farà tappa a Lucca nella straordinaria cornice di Piazza Napoleone Lucca Summer Festival annuncia il quarto nome del cartellone 2020 e come nel caso degli altri Artisti già svelati (Paul McCartney, Yusuf Cat Stevens e Céline Dion) si tratta di un debutto assoluto nella manifestazione. Sul palco di Piazza Napoleone saliranno infatti i LYNYRD SKYNYRD, la band statunitense che ha scritto la storia del Southern Rock e che è ormai un’istituzione e una leggenda in ogni parte del mondo, con un repertorio che trascende luoghi e generazioni. Capitanato da Van Zant e Rossington, il gruppo che è stato capace di resistere e continuare nonostante i colpi di una sorte avversa presenterà tutti i grandi classici della band, da 'Sweet Home Alabama' a 'Free Bird', 'Saturday Night Special', ‘Travellin' Man' e così via Con un catalogo di oltre 60 album e vendite oltre i 30 milioni in tutto il mondo, i Lynyrd Skynyrd, già presenti nella Rock & Roll Hall of Fame, rimangono un’icona culturale capace di affascinare un pubblico di ogni età. Per tutti gli amanti del Rock quella al Lucca Summer Festival rappresenterà l’ultima occasione di vedere i LYNYRD SKYNYRD in Italia dato che la band è al suo tour d’addio. Un motivo in più per non perdersi questa serata di grande rock sotto il cielo della Toscana.