Cultura e spettacolo



Marino Bartoletti a Lucca per presentare il suo libro

domenica, 1 dicembre 2019, 13:19

Marino Bartoletti, un autentico maestro del giornalismo italiano, sarà presente martedì 3 dicembre a partire dalle ore 19 al centro "Pinturicchio" di Lucca per presentare uno dei ultimi ultimi libri, "Bar Toletti 3, così ho sedotto Facebook", che fa parte parte della collana "Bar Toletti".

Bartoletti è uno dei più importanti giornalisti del panorama nazionale. In tv ha diretto le testate sportive della Rai e di Mediaset, ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come "Il Processo del Lunedì", "La Domenica Sportiva", "Pressing", "Quelli che il calcio". È stato direttore del "Guerin Sportivo" e ha fondato "Calcio 2000".

Ha seguito dal vivo 10 Olimpiadi e 10 Mondiali di calcio. È stato inoltre direttore scientifico dell'Enciclopedia Treccani dello Sport.

È anche un grande esperto di musica, in particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.

Bartoletti recentemente si è definito "apprendista scrittore". In realtà in questi ultimi anni è stato autore di molte interessanti opere, tra l'altro molto diverse tra loro: i tre libri della collana "Bar Toletti" dedicati al suo rapporto con Facebook, i due romanzi per ragazzi (e per adulti) "La squadra dei sogni-Il cuore sul prato" e "La squadra dei sogni-Tutti in campo", ma anche "Almanacco del festival di Sanremo. Storia del festival alla vigilia della 70ª edizione".

Nella sala della cultura del "Pinturicchio", quindi, il grande giornalista racconterà e condividerà con la platea molte storie ed esperienze di sport, musica e spettacolo.

Sarà inoltre possibile per tutti i presenti acquistare una copia del suo nuovo libro autografata. L'ingresso è libero.