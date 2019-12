Mercatino natalizio del libro all'auditorium dell'Agora

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 21 dicembre 2019, 22:55

Nel ridotto del Teatro del Giglio si sono conclusi oggi i Puccini Days con una conversazione particolare su Tosca, l’opera del Maestro Giacomo Puccini, fil rouge dell’edizione 2019 assieme a Marco Malvaldi, scrittore di “detective novels”

sabato, 21 dicembre 2019, 20:17

Sabato 21 dicembre si sono svolte le premiazioni per la seconda edizione del concorso “Ricordando Letizia Romizi” presso l’ISI Pertini di Lucca

sabato, 21 dicembre 2019, 16:22

Il Concerto di Capodanno, tra gli appuntamenti più attesi e amati dal pubblico del Teatro del Giglio, torna mercoledì 1° gennaio 2020 (alle ore 17) con un intenso excursus musicale per voci solistiche e orchestra

sabato, 21 dicembre 2019, 11:36

Il direttore artistico Stefanelli guarda già al futuro, a partire daDodicimila visitatori unici, con una media giornaliera di 525personeper le 30 mostre che Photolux Festival ha portato a Lucca per la biennale internazionale di fotografia che si è chiusa lo scorso 8 dicembrei progetti per l'Archivio Fotografico Lucchese

sabato, 21 dicembre 2019, 11:27

“La bellezza salverà il mondo”: Tecnologia vs rapporti umani! Al teatro Nieri di Ponte a Moriano è andata in scena un’originale rappresentazione teatrale delle classi 2D e 3D del Giorgi

sabato, 21 dicembre 2019, 09:25

Si intitola "Trance Experience – Episodio 2" il mix di Kiko Ferrara, studente dei corsi Bachelor in Production della Jam Academy - International Academy of Modern Music che in pochissimi giorni dalla sua pubblicazione su MixCloud, ha scalato le posizioni raggiungendo il primo posto tra i mix più ascoltati