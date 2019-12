Cultura e spettacolo



"Music from the Sphinx" in anteprima per il Natale di Animando

mercoledì, 18 dicembre 2019, 12:40

Il Natale è anche musica. E Animando ha scelto di festeggiarlo proponendo alla città in anteprima la presentazione live di Music from the Sphinx, album pensato e realizzato dalla contrabbassista Valentina Ciardelli.

Sabato (21 dicembre) alle 18, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, con la musicista originaria di Pietrasanta ci saranno Cristian Monti al pianoforte e Ignazio Alayza alla viola.

Tre giovani di talento che si cimenteranno con brani inediti della stessa Ciardelli e con alcune letture insolite del Settecento di Carl Ditters von Dittersdorf, della Madama Butterfly pucciniana e del genio di Frank Zappa: proprio al festival tedesco Zappanale 2020 sarà ufficialmente presentato l’album Music from the Sphinx – concepito come una reazione umoristica e provocatoria alla frase pronunciata da Arturo Toscanini “Morirò senza aver capito le donne e l’intonazione dei contrabbassi”.

Dichiara Valentina Ciardelli: “Da donna e contrabbassista, sarei sicuramente stata enigmatica per il celebre direttore d’orchestra e quindi una sorta di Sfinge. Qual è il suono di una sfinge? L’identità del contrabbasso come strumento autonomo e fiero è sempre stata nebbiosa. In questo disco l’intento è di dare uno spazio degno allo strumento senza la necessità di imitare o mettersi in competizione con gli altri virtuosismi strumentali”.

Un concerto raffinato, elegante e a tratti struggente. Un appuntamento è a ingresso libero con il quale Animando ha scelto di augurare buone feste ai propri soci e a tutti gli appassionati di musica che vorranno unirsi.