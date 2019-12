Cultura e spettacolo



"Open Day", scuole aperte all'Istituto Comprensivo Lucca 4

martedì, 10 dicembre 2019, 08:53

Per le iscrizioni dell'anno scolastico 2020/21 l'Istituto Comprensivo Lucca 4 ha promosso una serie di incontri, i cosiddetti "open day", per consentire ai genitori di visitare le strutture e nel contempo approfondire la conoscenza dell'offerta formativa rivolta ad ogni fascia di età, avendo la possibilità di incontrare direttamente gli insegnanti, oltre che far vivere appositi momenti di coinvolgimento ai propri figli se presenti in tali occasioni.



La scelta della scuola, infatti, è sempre un momento molto delicato per la vita di ciascuno e per questo motivo vale la pena interessarsi in prima persona per comprendere la qualità e la bontà di come e quanto, ma pure dove viene insegnato. Tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Lucca 4 sono dotate di un laboratorio multimediale, di lavagne interattive (LIM), di una biblioteca, di una palestra o di un salone adibito ad attività ludico-motorie, oltre ad avere a disposizione un ampio giardino; la loro dislocazione, per ogni grado di istruzione, è ben articolata sul territorio delle frazioni di S. Marco, Monte S. Quirico, Cappella, Torre e Mutigliano, dove ogni plesso è raggiunto dal servizio scuolabus del Comune di Lucca.



In ogni struttura i docenti presenteranno le attività didattiche e i progetti attuati; sarà possibile visitare gli ambienti di studio e di apprendimento particolarmente significativi in cui gli alunni sono parte attiva nella costruzione del proprio sapere, conoscere gli spazi e partecipare come detto ad alcune attività laboratoriali.



Per quanto riguarda i bambini che si affacciano alla " scuola materna", l'appuntamento è fissato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 di lunedì 16 Dicembre e vedrà aperte le porte delle Scuole dell'Infanzia di S. Marco (Via S. Marco - tel. 0583 490254), Salicchi (Via Salicchi - tel. 0583 343575), Monte S. Quirico (Via della Chiesa - tel. 0583 341247) e Mutigliano (c/o Colonia Agricola Via O.N.A.C.R.O.G. - tel. 0583 394320).



Più articolato è invece il programma delle " scuole elementari": nel mese di Dicembre si parte giovedì 12 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con la Scuola Primaria " F. Martini" di S. Marco (Via Baccelli, 151 - Tel. 0583 954390), proseguendo martedì 17 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con la Scuola Primaria " C. Sardi" (Via della Billona, 511, loc. Vallebuia - Monte S. Quirico - tel. 0583 330337) per concludere giovedì 19 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con la Scuola Primaria " M. Civitali" (Via della Chiesa - Monte S. Quirico - tel. 0583 330336); nel mese di Gennaio, invece, gli stessi incontri saranno riproposti nelle medesime sedi con orario 17.00 ÷ 19.00 (eccezion fatta per la Scuola Primaria "M. Civitali" che avrà orario 16.00 ÷ 18.00) nella data unica di martedì 14.



L'apertura della " scuola media" è stata fissata mercoledì 18 Dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed avrà come protagonista la Scuola Secondaria di Primo Grado " C. Massei" di Mutigliano (Via Gallesi - Tel. 0583 394025) che, con i suoi locali recentemente rinnovati, oramai da molti anni riesce ad essere un riferimento importante anche per i ragazzi di diverse frazioni limitrofe diverse da quelle sopra citate.



Molto interessanti si stanno rivelando per la Scuola Primaria di S. Marco i progetti di coding e di robotica educativa, in fase di estensione anche nelle altre scuole. Sicuramente importante è infatti il lato scientifico culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, che aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono sempre più importanti per tutti i futuri cittadini, ed il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Una delle ultime novità è l'uso della realtà virtuale nella didattica quotidiana, in aggiunta alle migliori pratiche già adottate da anni, che prevede l'utilizzo del visore VR.



Ulteriore novità è la recente adesione al programma culturale "eTWINNING" (co-finanziato da "Erasmus", il Programma europeo per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport), rivolto non solo alla Scuola Primaria ma pure alla Scuola Secondaria di Primo Grado, che offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee: il valore aggiunto della partecipazione alla più entusiasmante community europea di insegnanti giova notevolmente all'Istituto comprensivo per l'apporto di idee e di stimoli che aiutano a lavorare bene e con motivazioni sempre nuove.



Tra le iniziative di rilievo, particolare importanza assumono il Progetto Lettura, il Progetto Legalità, il Progetto Sport, il Progetto Robotica, l'approccio alla Lingua Latina, il Progetto Musica (che vede ogni anno i ragazzi partecipanti far ascoltare il loro lavoro nel "Concerto di Primavera", giunto quest'anno alla diciottesima edizione), il Progetto Teatro e, non per ultimo, il Progetto Trinity per l'approfondimento della preparazione della lingua inglese.



Maggiori e ulteriori informazioni potranno essere reperite attraverso l'indirizzo internet dell'Istituto Comprensivo Lucca4 https://iclucca4.edu.it/ e comunque, per qualsiasi necessità, la segreteria didattica ubicata in Via Baccelli a S. Marco (tel. 0583 950903) resta a disposizione negli orari di apertura che sono i seguenti: Lun - Gio - Sab dalle ore 11.30 alle ore 13.30, il Mar - Ven dalle ore 8.30 alle ore 10.30 mentre il Mer è aperta dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Ci preme segnalare, altresì, che la Dirigente Scolastica Dott.sa Emilia Ciampanella riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 11.00 ÷ 13.30.