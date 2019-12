Cultura e spettacolo



Photolux si avvia alla conclusione

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:27

Oltre trenta mostre, in sette sedi diverse, centinaia di immagini che raccontano il Novecento, tanto breve quanto intenso, con i suoi protagonisti: ancora una volta Photolux ha regalato alla città di Lucca un nuovo modo di vedere, interpretare e capire la realtà. Chiuderà i battenti domenica 8 dicembre la biennale internazionale di fotografia, diretta da Enrico Stefanelli. Restano dunque ancora pochi giorni per visitare le mostre di "Mondi/New Worlds": la rivoluzione iraniana, il crollo del Muro di Berlino, la rivoluzione cubana ma soprattutto l'allunaggio. Mostre con le quali Photolux documenta le sfide dell'uomo, il suo desiderio di superare i limiti e di creare, o scoprire, appunto, nuovi mondi.

Photolux chiude in grande con un altro weekend ricco di talk a ingresso libero. In particolare domenica 8 dicembre alle 16, nell'auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in San Micheletto, Enrico Stefanelli dialogherà con Antonio Biasiucci, artista casertano che ha dato il suo contributo alla mostra portante del festival, "2:56 || To the moon and back" (Palazzo delle Esposizioni, Fondazione Banca del Monte).

Biasiucci è presente a Lucca con una serie di immagini che richiamano le suggestioni della Luna: le rotondità lunari e l'atmosfera rarefatta dello spazio sono rese attraverso un ciclo di immagini dedicato alla lavorazione della mozzarella, una serie di pani che, con un bianco e nero accentuato, ricordano la superficie del satellite e alcuni scatti di crani, realizzati all'interno del Museo dell'Antropologia di Napoli. La carriera di Biasiucci, quindi, viene ripercorsa con un'attenzione particolare al lavoro portato a Lucca.

A seguire, sempre in San Micheletto, alle 17, Francesco Zizola, vincitore del World Press Photo nel 1996, e Fabio Macaluso, avvocato e autore del libro "E Mozart finì in una fossa comune. Vizi e virtù del copyright", discuteranno del diritto d'autore. Un tema complesso e spesso difficile che investe in particolar modo il mondo della fotografia: i due esperti ne tracceranno un quadro il più possibile completo, provando a proporne una rifondazione che tenga presente le necessità dell'autore e i nuovi mezzi di comunicazione.Per il programma completo: www.photoluxfestival.it