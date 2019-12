Cultura e spettacolo



"Piccole incompletezze" di Sara Piazza: alla Ubik presentazione e firma copie venerdì 13 alle 18

mercoledì, 11 dicembre 2019, 15:25

Sara Piazza, classe 1978, una laurea in giurisprudenza, un lavoro lontano anni luce dalla scrittura, appassionata di fotografia, diversi anni vissuti a Milano, madre e moglie di tre bambini è rientrata a Lucca, la sua città natale, in tempi recenti e forse proprio qui ha trovato l’ispirazione per la stesura del suo libro di esordio “Piccole incompletezze”, che presenterà venerdì prossimo 13 dicembre alle 18 alla libreria Ubik in via Fillungo, con l’introduzione di Simona Bottiglioni e con la partecipazione di Michele Cariello.

In realtà questa non è proprio l’opera prima di Sara Piazza, che ha già pubblicato un racconto, “Charles e Maria” nel 2010 all’interno di un’antologia (Nottetempo, 2010).

Piccole Incompletezze è una raccolta di 10 racconti che narrano le incompletezze della vita attraverso gli occhi dei vari protagonisti.

Con una scrittura precisa, lineare, pulita ed empatica al tempo stesso, l’autrice riesce sin dalle prime pagine a trascinare il lettore nel mondo dei protagonisti, facendogli vivere le emozioni dei personaggi e conducendolo tutto d’un fiato verso il finale delle storie, che non è mai per niente scontato.

Venerdì alle 18 la scrittrice sarà presente alla Ubik per il firma copie e per offrire ai presenti una fetta di torta per festeggiare insieme il debutto nel magico mondo della narrativa.

Daniela Nardi