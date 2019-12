Cultura e spettacolo



Pitigliano e il lungo viaggio attraverso la Piccola Gerusalemme

sabato, 7 dicembre 2019, 22:28

di aldo grandi

In Maremma ci vanno in molti, un po' per il mare, tra i più limpidi e puliti della costa nord occidentale della Penisola, un po' per la natura selvaggia che caratterizza questa splendida zona di territorio in Toscana e in provincia di Grosseto. Percorrendo la strada, prima Aurelia, poi superstrada che conduce da Livorno a Grosseto, proseguendo fino al bivio per Albinia, si imbocca la strada che conduce, dopo una cinquantina di chilometri a Pitigliano, con Sorano e Sovana una delle tre città del tufo. Bella, irta sul colle da cui guarda la vallata, a trecento metri di altezza, con un venticello che sferza e cuce l'inverno, rinfresca ed allevia in estate, Pitigliano è conosciuta, almeno da coloro che hanno a cuore il senso delle tradizioni, della storia e della propria identità, come la Piccola Gerusalemme. Fu la comunità ebraica di Livorno, secoli addietro, ad attribuirgli questo appellativo, poiché sui circa duemila abitanti che racchiudeva Pitigliano, quasi un quarto erano ebrei.

Oggi, nell'anno di disgrazia 2019 quasi 2020, a Pitigliano di ebrei ce ne saranno rimasti, sì e no, un paio, una di sicuro, ormai novantenne, di nome Elena Servi, una donna provvista di una lucidità e memoria spaventose che ha accettato di buon grado di raccontare se stessa a chi, come noi, è andato in cerca di risposte. La sua voce, del resto, fluida e dal timbro forte e consistente, echeggia nei telefoni cellulari di coloro che, accedendo al museo ebraico, avvicinano l'apparecchio all'app che si trova all'ingresso di ogni stanza.

Pitigliano era, tanti anni fa, un vero e proprio ghetto, istituito nel XVII secolo dai Medici nel loro Granducato di Toscana. Vi si trovava, all'epoca, una sinagoga, eretta nel 1598 che resse e ha retto a lungo, sopravvivendo anche alle persecuzioni nazi-fasciste, ma crollando negli anni Sessanta e venendo ristrutturata e restaurata grazie all'opera del comune di Pitigliano negli anni Novanta.

La signora Elena Servi non abita più nel centro storico, ma nella Pitigliano nuova e non sempre, vista anche l'età, riesce, come ha fatto per decenni, a tornare nei luoghi a lei più cari. Negli anni del secondo conflitto mondiale, soprattutto all'indomani della emanazione delle leggi razziali, 1938 e ancora di più dopo l'8 settembre 1943 e la nascita della Repubblica di Salò, le poche decine di famiglie ebree che erano rimaste a Pitigliano trovarono scampo e ospitalità tra i contadini della zona, con Elena e i suoi familiari costretti, negli ultimi mesi prima della liberazione, nel 1944, a vivere e nascondersi all'interno di una grotta.

Chi ha visitato la sinagoga di Livorno, prima dei bombardamenti alleati una delle più belle in Europa, poi diroccata e mai ricostruita chissà perché, non fa molta fatica a restare deluso per la, perdonateci, bruttezza estetica dell'attuale luogo di preghiera simbolo dell'ebraismo. Come ha giustamente osservato Elena Servi incredibilmente indovinando il nostro pensiero, la sinagoga di Livorno assomiglia a quella specie di orribile chiesa cattolica, un vero e proprio obbrobrio, che si trova all'uscita del casello autostradale della A11 sulla A1 all'altezza di Scandicci. Entrambi, noi e lei, abbiamo fatto, in contemporanea, la stessa riflessione.

Cosicché è indubbio che a Pitigliano chi si avventura in cerca di reliquie ebraiche resterà soddisfatto e incuriosito non solo dalla bellezza dei luoghi, ossia dei locali dell'antico quartiere ebraico che gli ebrei iniziarono ad abitare adattandoli alle proprie necessità quotidiane, ma anche dalla sinagoga, completamente rimessa in sesto e ricca di atmosfera e spiritualità anche se, per mancanza di uomini, essa si trova, praticamente, senza poter mai essere utilizzata per le celebrazioni.

Visitare le stanze dell'antico quartiere ebraico è affascinante, anche perché esse sono perfettamente conservate e rendono appieno l'idea di ciò che sono state. La migliore in assoluto è, a nostro avviso, quella riservata al macello kasher, dove un esperto eseguiva la macellazione degli animali consentiti dalla legge di David. Infatti la Torah prescrive delle regole precise e da rispettare. Può essere fatta solamente su animali sani e permessi e con un solo taglio netto e rapido della giugulare. La sala è molto ampia e si indovinano i posti esatti dove avvenivano le singole operazioni.

Belli anche il forno delle azzime così come la tintoria o la cantina per ospitare i vini kasher. A proposito, nel piccolo negozio adiacente al museo, di proprietà della Servi, si possono acquistare le bottiglie di Pitigliano doc kasher vendemmiato secondo le regole ebraiche e con la 'vidimazione' finale del rabbino capo della comunità di Livorno. Il costo è di otto euro. Vale la pena assaggiare sia il bianco sia il rosso. Da vedere assolutamente anche la sala dedicata al bagno rituale che avveniva sia per la conversione all'ebraismo, sia alla fine del periodo mestruale, prima del matrimonio o dopo il parto. Tradizioni antichissime che ancora oggi vengono, altrove, rispettate.

Tanti gli oggetti in mostra nelle vetrine situate al primo e al secondo piano del museo. Dai più comuni ad alcuni particolarmente rari frutto di donazioni provenienti da privati residenti anche in Israele. In una stanza, anticamera della cantina, alcuni ritratti al di sotto dei quali appare il nome e il cognome di quegli ebrei pitiglianesi che, lasciata la città negli anni Trenta per recarsi nelle città più grandi di Firenze, Torino, Milano, Roma, furono deportati e mai più tornati dai campi di sterminio.

All'interno della sinagoga scritte risalenti alle visite avvenute, ad esempio, nel 5533 anno del calendario ebraico, dell'allora granduca di Toscana Pietro Leopoldo. Poi anche la lapide in memoria di Gino Bemporad, disperso a Bainsizza durante la prima guerra mondiale, parente di Elena Servi, ebreo. Così come il padre di Elena il quale, nella Grande Guerra, aveva servito con onore da militare nell'esercito italiano e nonostante il valore e la sua presenza nelle associazioni combattentistiche di reduci, venne emarginato dalla idiote leggi di Mussolini scimmiottate all'alleato tedesco. Quanti ebrei erano stati più italiani degli stessi italiani per non dire dei fascisti in camicia nera. M ciò non bastò, come nella Germania nazista, a preservarli dallo sterminio.

La sinagoga è talmente perfetta e pulita che, paradossalmente, ci si potrebbe... mangiare dentro. A parte le battute, essa sarebbe pronta per ospitare - e talvolta lo fa - qualche cerimonia come matrimoni o anche la Bar Mitzvah. In fondo, accanto all'armadio, mancano le colonne che, sembra per il volere o il non volere della soprintendenza, non furono mai riammesse, come è previsto, ai lati dell'armadio dove vengono custodite i rotoli della legge o Sefer Torah.

Quando si lasciano, definitivamente, la Sinagoga e il museo ebraico, la sensazione è di soddisfazione per la compattezza, la semplicità e la funzionalità con cui la visita ha avuto luogo grazie anche all'organizzazione e alla gentilezza e bravura delle addette alla reception, ragazze laureate e opportunamente istruite in materia. Non passerà molto tempo che della Piccola Gerusalemme resteranno soltanto queste mura e la memoria di chi vorrà trasmetterla ai posteri. Gli ebrei sono sempre di meno mentre aumentano i musulmani i quali, a dirla tutta, non hanno particolare interesse a coltivare simili reliquie religiose e storiche. Spetta e spetterà a noi che non siamo cattolici osservanti, ma amanti, questo sì, di ogni senso di identità ed appartenenza, far sì che tutto ciò resista alla malvagità del tempo e di coloro che, già adesso, in Francia, Germania, Nord Europa, fanno dell'antisemitismo la loro religione d'accatto.