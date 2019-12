Cultura e spettacolo



Premiati i migliori lettori all'Agora

venerdì, 27 dicembre 2019, 18:10

di chiara grassini

Una tavola imbandita con vista sul quattrocentesco chiostro e il sole che sta per tramontare. Sembra la scena di un film e invece siamo in piazza dei Servi dove è stato conferito il "Premio migliori lettori 2019" presso la biblioteca civica Agorà. A consegnare il riconoscimento il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti.



Il primo cittadino si è così espresso: "Abituare alla lettura significa abituare al dialogo con il pensiero degli altri e non solo con l'immaginazione. Per quanto riguarda la narrazione significa abituarsi al dialogo con razionalità, con ragionevolezza e con l'esperienza umana". Sei in tutto le categorie di lettori: tradizionali (adulti), senior (over 80), ragazzi (dodici vincitori suddivisi per fasce d'età), sezione multimediale e multimediale giovani.



Tra le novità di quest'anno anche la categoria graphic novel in collaborazione con LuccaCrea. A ciascun premiato è stata donata una confezione regalo contenente un libro e in più l' entrata al Lucca film festival, casa Natale Giacomo Puccini o al Photolux. Tra i migliori lettori anche un noto saggista.