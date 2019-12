Cultura e spettacolo



Presentata la rivista "Critica d'arte" alla Fondazione Ragghianti

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:25

di chiara grassini

Critica d'arte è nata nel 1935 e fondata da Carlo Ludovico Ragghianti ed è la più longeva rivista specializzata in critica della storia dell'arte in Italia. Nel 2018 è stata acquistata dalla Fondazione Ragghianti dal precedente proprietario che era LUGLIA (l'università Internazionale dell'arte di Firenze creata dal medesimo Ragghianti) ora in liquidazione. La rivista rischiava di chiudere la propria esperienza e la fondazione non ha assolutamente voluto che ciò avvenisse e quindi con il consiglio di amministrazione si è deciso di acquistare "Critica d'arte" spiega il direttore Paolo Bolpagni durante la presentazione del volume di stamani presso la biblioteca della fondazione.



La rivista esce con due doppi numeri l'anno ed è "impegnativa perché si tratta di una rivista scientifica realizzata in coedizione con l'editoriale Le Lettere ed è stata rinnovata in vari aspetti" prosegue il critico d'arte. Tra le tante novità della nuova serie la creazione di un comitato scientifico sia nazionale che internazionale, uno editoriale e un double blind peer review. Per capire meglio il nuovo funzionamento occorre innanzitutto spiegare il significato del termine in inglese, non di immediata comprensione. In sintesi: l'arrivo di una proposta di un saggio viene valutato attentamente dal comitato editoriale, vagliato e infine selezionato. Chiunque può inviare una traccia, non necessariamente bisogna far parte di un gruppo accademico.Bompiani Nel nuovo numero si potranno leggere saggi in francese oltre alle traduzioni nelle altre lingue, cioè lo spagnolo e l'inglese.



"Critica d'arte" ha mantenuto le sue caratteristiche rimanendo dunque fedele al pensiero di Ragghianti ma con alcuni cambiamenti interni che vanno a toccare la struttura della rivista con particolare attenzione alle varie sezioni. La prima è dedicata ai saggi, ovvero ai testi di maggiore ampiezza. Seguono le note e la sezione biblioteca dove é possibile leggere recensioni di libri e cercare cataloghi. Infine l'osservatorio che riguarda soprattutto la polemica culturale, i testi di natura teorica e le recensioni di mostre come nel caso di quella del Verrocchio a cura dell'esperta Gigetta Dalli Regoli. In quest' ultima parte c è maggiore libertà rispetto alle precedenti, potremmo dire.



Se il mutamento è interno dal punto di vista strutturale, lo è anche nella scelta del colore della copertina la cui immagine richiama all'Angelo ribelle di Osvaldo Licini che a sua volta ricorda uno scritto di Mattia Patti, professore di storia dell'arte contemporanea all'università di Pisa.



La rivista spazia varie tematiche e non si occupa solo di pittura e di scultura ma anche di musicologia, design, architettura, storia della critica dell'arte e prossimamente anche di cinema. Questo per non essere "iperselettivi" - sottolinea Bolpagni.



Al termine della conferenza il direttore ha annunciato le prossime date delle presentazioni future. Dopo Roma e Lucca, sarà il turno di Milano ( 14 gennaio) e poi Firenze ( Aa febbraio con data ancora da definire).