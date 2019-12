Cultura e spettacolo



Presentato il programma di Musica Ragazzi all'ufficio scolastico in piazza Guidiccioni

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:01

Passione, valorizzazione, buon esempio e coinvolgimento sono gli ingredienti essenziali per avvicinare i giovani e le scuole al mondo della musica. Questo è il messaggio emerso dalla conferenza stampa di stamani presso l'Ufficio scolastico territoriale di Lucca in piazza Guidiccioni durante la quale l'Associazione Musicale Lucchese che da quattordici anni si impegna a diffondere e a promuovere "Musica Ragazzi" in modo da educare i giovani a un buon ascolto di qualsiasi genere musicale.

Tra i tanti incontri ricordiamo quello legato al giorno della memoria (strage di Sant'Anna di Stazzema) che prevede la testimonianza di un sopravvissuto, l'introduzione storica dell'argomento di un esperto in materia e il coinvolgimento del liceo musicale.

Seguirà anche un omaggio a Gianni Rodari con le letture di alcune favole dello scrittore piemontese per celebrare i cento anni della sua nascita. Sarà invece Paolo Bolpagni a presentare l'evento sulla Belle Époque, tanto per citare una delle innumerevoli iniziative. Al centro dell'attenzione la valorizzazione dei musicisti lucchesi, il rapporto tra musica e immagine, come nasce uno strumento è incontri tra allievi e artisti protagonisti molti incontri tra artisti.

Di estrema importanza anche una serie di laboratori dedicati al mondo dell'opera con un occhio di riguardo alle attività che si svolgeranno sul territorio d parte delle classi coinvolte. Nel corso della conferenza sono stati ricordati due Fabrizio De André e Sergio Endrigo per sottolineare che anche la musica popolare assume un ruolo significativo. Per non parlare del coro di studenti che si è esibito al Teatro del Giglio riproponendo un repertorio del cantautore genovese.

Insomma, passione, buon esempio, educazione e sensibilizzazione sono lo spirito giusto per affrontare la nuova stagione.