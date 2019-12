Cultura e spettacolo



Proseguono al MuSA le proiezioni dei “critofilm” di Carlo Ludovico Ragghianti

lunedì, 16 dicembre 2019, 08:48

Mercoledì 18 dicembre alle ore 17:00, alla presenza del Direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, il secondo appuntamento con le proiezioni dei critofilm.

In sala MuSA, per l’occasione allestita in modalità “cinema”, sarà possibile assistere alla proiezione dei critofilm: Comunità millenarie del 1954, Storia di una piazza (La piazza del Duomo di Pisa) e Lucca città comunale del 1955.

Tre produzioni che raccontano il territorio tramite il mezzo cinematografico con l’ausilio di importanti vedute aeree. Dalla marina di Pisa alla piazza con i suoi caratteristici duomo, battistero, campanile e camposanto.



Inquadrature dinamiche informano sulla costruzione degli edifici e sullo stile delle architetture senza tralasciarne nessun particolare. Ma sono anche il mezzo utilizzato per fare un’analisi del piano urbanistico della Lucca comunale, dalla struttura medievale messa in risalto dai virtuosismi che hanno lo scopo, grazie anche alla collaborazione con storici e critici d’arte, di valutare e riflettere sulla ricostruzione della città nel periodo post bellico.

Il termine “critofilm” coniato da Ragghianti stesso, indica una particolare categoria di film/documentario che ha a tema l’analisi dettagliata e critica delle opere d’arte e non solo, proposta in veste “dinamica”, attraverso l’uso della cinepresa e del linguaggio cinematografico. Fonte www.fondazioneragghianti.it

Sono previste nuove date, in fase di organizzazione, per il 2020

Ragghianti durante le riprese di Lucca città comunale

ph Fondazione Ragghianti – Lucca

Ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione.